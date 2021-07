De nouveaux mini-chalets sur roues au bord de la mer sur la Côte-Nord

Partager







Avis aux voyageurs qui comptent découvrir la Côte-Nord cet été: de nouveaux mini-chalets viennent de faire leur apparition à Longue-Pointe-de-Mingan, au cœur de la belle et lointaine Minganie.

Il s’agit des mini-maisons écologiques sur roues de l’entreprise locale Chalets Didoche.

Courtoisie : Chalets Didoche

Installées au bord du golfe du Saint-Laurent, dans la région où se trouvent les célèbres îles Mingan, les unités sont 100 % autonomes en énergie et peuvent accueillir deux adultes et deux enfants.

Chacune d’entre elles offre une cuisine avec poêle, réfrigérateur, café Nespresso et tout le nécessaire pour cuisiner ainsi qu’une salle de bain complète incluant une laveuse-sécheuse 2 en 1. Tous les appareils électriques sont alimentés grâce à une plaque solaire.

Courtoisie : Chalets Didoche

Courtoisie : Chalets Didoche

Courtoisie : Chalets Didoche

À l’extérieur, les voyageurs peuvent profiter d’un barbecue, d’une table de pique-nique, d’un espace pour faire des feux de camp et d’un décor sauvage avec vue sur le large.

Courtoisie : Chalets Didoche

Pour le moment, deux unités peuvent accueillir les visiteurs, mais ce sont en tout cinq mini-maisons qui seront disponibles dans le courant de l’été. L’une d‘entre elles sera même mobile et pourra être déplacée n’importe où sur le territoire de la Minganie chez des amis ou de la parenté!

Courtoisie : Chalets Didoche

Pour précision - et inspiration -, rappelons que la Minganie s’étire entre les villages côtiers de Rivière-au-Tonnerre et de Natashquan. Elle longe le Saint-Laurent sur 300 km et abrite à peine 6500 habitants, dont la majorité est installée dans la petite ville de Havre-Saint-Pierre.

Parmi les merveilles du territoire, on trouve l’île d’Anticosti ainsi que la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan, incontournable pour ses sorties en kayak et ses excursions en mer, offertes à partir de Havre-Saint-Pierre ou de Longue-Pointe-de-Mingan.

Pour séjourner aux Chalets Didoche, il faut prévoir à partir de 225 $ par nuit (deux nuits minimum durant la saison estivale).

Toutes les unités sont quatre saisons, deux d’entre elles acceptent les petits animaux. Il est également possible de louer de l’équipement de plein air sur place (kayak, canot, planche à pagaie, etc.).

Info : www.chaletsdidoche.com ou www.facebook.com/chaletsdidoche

Courtoisie : Chalets Didoche

