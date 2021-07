La culture du street en vedette dans nos suggestions culturelles

Partager







Embarquez dans la culture du street: beatmaking, breakdance, la nouvelle chanson de Fouki et le nouvel album de Jeekay... La scène urbaine montréalaise grouille de nouveautés tant au niveau de la danse, de la musique et du web. Oh, et on se réserve du temps, pour notre santé mentale avec le balado COVID-19 : Sors de ma tête.

Un nouveau beat pour FouKi et Sael

Si vous êtes un amateur de hip-hop québécois, le projet QCLTUR est absolument à écouter. Un opus réunit les sommités de la scène du rap québécois comme Souldia, FouKi, Connaisseur Ticaso, Shreez, Cupidon ou encore Nissa Seych. Parmi les pièces qui font danser, on retrouve Mami de Sael et FouKi, mixée par le génie des consoles Nk.F. Sur une musique enflammée, les deux rappeurs parlent d’amour, et révèlent leurs sentiments amoureux à la fille qui fait battre leur cœur.

Disponible sur toutes les plateformes d’écoute

Des capsules vidéo de danse de rue

Le directeur artistique d’Ausgang Plaza n’a pas chômé durant le confinement ! En effet, Malick Touré a lancé le projet Mouvement, qui regroupe huit capsules vidéo mettant en vedette des artistes de renom et des talents de la danse de rue et du beatmaking montréalais. Dans chaque vidéo, un danseur ou un duo de danseurs est jumelé avec un spécialiste du beatmaking. Ensemble, ils créent une chorégraphie sur la musique originale composée par le beatmaker.

Diffusé sur la chaîne YouTube d’Ausgang Plaza

À la poursuite d’un meurtrier, 20 ans plus tard

C’est possible, mettre la main au collet d’un meurtrier, 20 ans plus tard ? C’est la mission des enquêteurs de la minisérie policière britannique Les meurtres du Pembrokeshire mettant en vedette Luke Evans. Au cours des trois épisodes, on suit l’enquête du commissaire Steve Wilkins, qui décide de rouvrir, en 2006, deux affaires de meurtres non résolus survenus dans les années 1980. Grâce aux nouvelles technologies, Wilkins fera un lien important entre les meurtres et une série de cambriolages commis dans les mêmes années.

Diffusé dès jeudi, sur ICI TOU.TV EXTRA

COVID-19 : Sors de ma tête, un balado qui aborde la santé mentale chez les 18-30 ans

La COVID-19 aura eu bien des conséquences sur la santé mentale de la population. Justine Fortin et Marjolaine Rivest-Beauregard, deux étudiantes à la maîtrise, se sont penchées plus sérieusement sur la question. Dans cette série balado de quatre épisodes, les animatrices s’entourent d’experts et s’appuient sur des témoignages de jeunes âgés entre 18 et 30 ans. Elles ouvrent des discussions de 80 minutes, dans lesquelles on met le doigt sur les répercussions psychologiques qui ont découlé de la pandémie.

Diffusé sur YouTube et les plateformes d’écoute en continu

Jeekay, un rappeur et un album à découvrir

C’est ce vendredi que le rappeur québécois d’origine congolaise nommé Jeekay présente son tout premier album Monos. Le premier extrait et le vidéoclip Bye-Bye donnent le ton! L’artiste aborde plusieurs thèmes tels que la rue, les mauvaises fréquentations, les échecs et les réussites, l’amour et la famille... On aime les sonorités colorées d’afropop qui se combinent au timbre sérieux du rap.

Diffusé dès vendredi sur toutes les plateformes