Les Québécois pourraient devoir présenter un passeport vaccinal pour aller au bar cet automne

C’est officiel, le Québec aura recours au passeport vaccinal pour éviter de confiner la province à nouveau en cas d’éclosion à l’automne 2021.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, en a fait l’annonce lors de son point de presse du 7 juillet.

Ce passeport sera utilisé seulement pour les services jugés non essentiels et seulement si la situation advenait à se détériorer dans certains secteurs et/ou régions.

Le gouvernement a donné un avant-goût de certains secteurs et activités non essentiels qui sont à risques modérés et élevés. Voici celles mentionnées lors de la conférence :

Activités à risques élevés :

Gyms

Sports d’équipe et de contacts

Bars

Activités à risques modérés :

Spectacles et festivals

Matchs sportifs

Il est important de savoir aussi que le passeport vaccinal sera seulement mis en place lorsque tous les Québécois auront eu la possibilité de recevoir les deux doses requises. La date du 1er septembre est visée.

Bref, en cas d’éclosion ou de situation épidémiologiques inquiétantes, les Québécois doublement vaccinés contre la Covid-19 vont pouvoir vivre une vie plus «normale» que ceux non vaccinés. Ces derniers devront aussi être prêts à s’isoler et se faire tester si un cas d’éclosions ou de transmission arrivait dans leur entourage.