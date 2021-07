La mère du petit Jérémy veut que François Legault prenne «des vacances sur la chaise électrique»

Partager







La mère de Jérémy Gabriel, Sylvie Gabriel, a émis le souhait de voir mourir le premier ministre du Québec, sur Facebook.



Selon des captures d’écran rapportées par C’est normal au Québec, Sylvie Gabriel a en effet écrit en toutes lettres sur Facebook: «des vacances sur la chaise électrique c’est encore mieux», en commentaire à un homme qui espérait des vacances à Guantanamo pour le premier ministre Legault.

Capture d'écran / C’est normal au Québec

Gabriel, qui est selon toute vraisemblance une complotiste et anti-vaccin notoire, a cependant supprimé la publication sous laquelle a été fait le commentaire.

Nous ne sommes pas experts dans le domaine, mais proférer des souhaits du genre sur les réseaux sociaux n’est certainement pas une bonne idée.



Et effacer sa publication n’est pas, non plus, une forme d’excuse.



À suivre...

