On a inspecté nos oreilles avec une caméra miniature et ce que l'on a découvert n'est pas beau à voir

En grands curieux que nous sommes, on a voulu faire des Christophe Colomb de nous-mêmes et explorer le nouveau monde à l’intérieur de nos oreilles.



On a commandé, il y a maintenant longtemps, une panoplie de cossins ridicules sur Wish et pour votre plus grand plaisir, on les essaie, à partir d’aujourd’hui, sur le bel Internet.



On avait déjà commencé cette série de «On teste des affaires» avec le Testicuzzi qui est, comme vous l’avez deviné, un jacuzzi à testicules.

Aujourd’hui, c’est un endoscope (une minuscule caméra HD), que l’on a mis à l’épreuve dans notre banc d’essai.



Et, pour vrai, on s’est un peu senti comme Neil Armstrong quand il a marché sur la Lune pour la première fois. Quelle découverte!



