PlayStation: voici tout ce qui a été présenté lors du dernier State of Play

Partager







Vous avez manqué la dernière présentation State of Play de PlayStation, jeudi? On vous résume le tout en quelques points!

• À lire aussi: Les sorties de jeux PlayStation, Xbox, Switch et PC de juillet 2021

• À lire aussi: Ghost of Tsushima Director’s Cut arrive en août avec une nouvelle région à explorer et des améliorations sur PS5

Mettant en avant tout particulièrement un nouvel aperçu du gameplay de Deathloop, la diffusion de Sony avait également au menu des nouvelles de Lost Judgment et de Death Stranding Director’s Cut, la refonte PS5 du plus récent titre d’Hideo Kojima. Quelques jeux indépendants ont aussi fait une brève apparition.

Somme toute, ce n’est possiblement pas un State of Play qui passera à l’histoire, mais vous y ferez peut-être de belles découvertes.

Voici donc tout ce que Sony a dévoilé jeudi lors de sa présentation virtuelle.

Nouvel aperçu de gameplay pour Deathloop

Reporté au 14 septembre, le très unique FPS d’Arkane Studios continue de dévoiler peu à peu son univers déjanté. Ce coup-ci, on a droit à une dizaine de minutes de gameplay, ce qui permet entre autres de voir les différents éléments surnaturels du titre.

La version PS5 de Death Stranding sortira en septembre

La mouture Director’s Cut de Death Stranding, exclusive à la PS5, paraîtra le 24 septembre prochain avec de nouvelles missions et des mécaniques repensées... de même qu’un mode de course automobile? Par ailleurs, si vous avez la version PS4 du titre, il sera possible d’accéder à la mise à niveau PS5 pour 10$ US.

Une deuxième bande-annonce pour Lost Judgment

Sega nous offre un autre aperçu de la suite de Judgment, qui doit arriver sur les tablettes le 24 septembre prochain en versions PS4 et PS5.

Moss: Book II se dévoile

Replongez dans les aventures de Quill grâce à cette première bande-annonce pour Moss: Book II, encore une fois prévue pour la PS VR.

Arcadegeddon en accès anticipé

Le shooter coloré d’Illfonic est déjà offert en accès anticipé, mais doit paraître officiellement en 2022.

Tribes of Midgard parle déjà de son avenir

Le RPG d’action Tribes of Midgard sort le 27 juillet prochain... mais Norsfell Games parle déjà du contenu supplémentaire prévu pour les prochains mois.

Gros plan sur les combats de F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch

Un lapin armé d’un bras mécanique géant? On sera au rendez-vous le 7 septembre prochain!

Hunter’s Arena: Legends en action

Le jeu multijoueurs, qui proposera des parties rassemblant 30 combattants, sera offert aux membres PS Plus dès le 3 août.

SIFU sortira en 2022

D'abord prévu pour cette année, le prochain titre du studio derrière Absolver paraîtra plutôt en 2022 sur PS4 et PS5.

Plongeon dans l’univers de JETT: The Far Shore

Le jeu d’exploration présente une fois de plus son monde de science-fiction, qui débarquera sur les consoles de Sony d’ici la fin de l’année.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles arrive en octobre

Fans de Demon Slayer, l’adaptation vidéoludique de l’anime arrivera le 15 octobre sur PS4 et PS5.

À VOIR AUSSI

s

s