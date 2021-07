The Witcher: Netflix annonce la date de sortie de la saison 2

Partager







Frappé de plein fouet par la pandémie, le tournage de la deuxième saison de la série The Witcher n’a pas été simple, ne se terminant qu’en avril dernier. On connaît toutefois enfin la date de parution de cette nouvelle collection d’épisodes sur Netflix: le 17 décembre prochain.

• À lire aussi: The Witcher: un premier aperçu vidéo de la saison 2, qui se penche sur Ciri

• À lire aussi: Resident Evil: voici la distribution de la prochaine série Netflix

Le diffuseur en a fait l’annonce ce vendredi, pendant l’événement virtuel WitcherCon, organisé en collaboration avec CD Projekt.

THE WITCHER

SEASON 2

DECEMBER 17#WitcherCon pic.twitter.com/HPjeucd1f4 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) July 9, 2021

La deuxième saison, comptant 10 épisodes, reprendra là où la première avait laissé les choses. Geralt et Ciri seront enfin réunis, après de longs moments à vagabonder chacun de son côté.

Sinon, cette première édition de la WitcherCon a aussi permis d’annoncer la date de sortie du film animé The Witcher: Nightmare of the Wolf, qui arrivera le 23 août sur Netflix, de même que la parution, plus tard cette année, de la version nouvelle génération de Witcher 3: Wild Hunt sur PS5, Xbox Series X/S et PC.

Soulignons que cette mise à niveau sera gratuite pour celles et ceux qui possèdent déjà le jeu et proposera du nouveau contenu inspiré de la série télé de Netflix.

À VOIR AUSSI

s

s