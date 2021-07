À regarder attentivement: au Japon, un chat géant fait tourner les têtes

Partager







Amateurs de (gros) chats: c'est au Japon qu'il faut aller. À Shinjuku, un arrondissement de Tokyo, un gigantesque félin en 3D sur un panneau publicitaire fait tourner les têtes.

Comme votre animal de compagnie, le chat tacheté qui apparaît sur un écran géant 4k de 154 m2 a sa petite routine. Le matin, il effectue quelques pas et il miaule. Le soir, il se couche à plat ventre et il s’endort. On peut le voir du lundi au dimanche, de 7h le matin à 23h le soir. Il montre le bout de son museau quelques fois par heure, entre deux annonces publicitaires.

Selon CNN, quelque 190 000 personnes voient l’animation tous les jours.

Si vous ne prévoyez pas de voyager à Tokyo prochainement, sachez qu'il est possible de regarder le chat en direct sur la chaîne YouTube de Cross Space. D'après les commentaires de certains internautes, les effets 3D seraient toutefois beaucoup plus impressionnants sur place.

Ce panneau publicitaire aurait été créé par deux entreprises japonaises et viserait à encourager les résidents de Tokyo à rester vigilants dans la lutte contre la pandémie, selon le New York Times.

«Avec le coronavirus, le monde est devenu vraiment noir. Avec le chat, nous souhaitons faire revivre [l’arrondissement de] Shinjuku et le rendre plus brillant», a soutenu un porte-parole d'Unika, l'une des deux entreprises derrière le projet.

À quelques jours du début des Jeux olympiques, la situation de la COVID-19 est loin d’être maîtrisée au Japon. Le gouvernement vient d'ailleurs de décréter un nouvel état d’urgence à Tokyo, interdisant les spectateurs sur les sites des Jeux.