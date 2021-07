Voyez les premières images du nouveau Jackass

Partager







Au tournant du millénaire, on avait été charmés par une bande de sympathiques gaillards qui aimaient faire du skate, se jouer des mauvais tours et se frapper dans le pénis avec des objets drôles.

20 ans plus tard, ils ne sont plus jeunes, mais ils sont toujours aussi sympathiques (pour la plupart).

Dimanche, on a eu droit aux premières images de Jackass Forever, le 4e chapitre de la saga cinématographique Jackass, et le premier volet de la série depuis plus de 10 ans.

Sur le compte Instagram officiel du film, cinq images du tournage ont été publiées, nous faisant comprendre que même si Johnny Knoxville et sa troupe sont plus vieux, ils ne sont pas plus sages.

Dans les images publiées, on peut voir le gars s’amuser avec des serpents, des tarentules, des taureaux et se faire propulser par un gigantesque canon. Plus ça change, plus c’est pareil.

La bande-annonce de Jackass Forever sera dévoilée le 20 juillet prochain et le film prendra l’affiche en octobre de cette année.

