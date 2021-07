6 déodorants naturels qui sont réellement efficaces

Partager







On applique tous et toutes du déodorant pratiquement tous les jours, mais plusieurs formules peuvent être nocives pour la santé.

Avec une formule plus clean et des vertus cutanées en extra, le déo 2.0 est bien davantage qu’un simple camoufleur d’odeurs.

Voici donc 6 déodorants naturels qui fonctionnent aussi bien que votre préféré à la pharmacie!

1. Déodorant sérum AHA par Kosas - 20$

Nos AHA bien-aimés migrent de notre visage à nos aisselles dans ce gel déodorant à base d’aloès. Résultat? La peau est exfoliée (idéal pour prévenir les poils incarnés) et rafraîchie.

2. Savon The Underarm Bar de Kaia Naturals - 24$

Dans la douche, on frotte ce savon à base de vinaigre de cidre et de charbon sur nos aisselles pour garantir, maximiser et prolonger l’efficacité de notre déodorant naturel préféré.

3. Déodorant naturel de PiperWai - 27$

Le plus de ce déodorant à l’huile de coco et beurre de karité? Avec ses huiles essentielles relaxantes de clou de girofle, de romarin et de thym, c’est un peu comme avoir un spa sous les bras.

4. Déodorant à la bergamote de Malin+Goetz - 26$

Exempt d’aluminium, ce déodorant fait la guerre aux odeurs grâce à des enzymes probiotiques, absorbe l’excès d’humidité et rafraîchit la peau, tout ça grâce à la bergamote.

5. Déodorant au thé vert de Z&MA - 26$

Ce déodorant à bille a tout bon! Il y a sa formule hydratante et adoucissante d’aloès et de guimauve d’abord, son odeur tonifiante de thé vert ensuite et, finalement, le fait qu’il ne laisse aucune trace sur les vêtements.

6. Déodorant en vaporisateur de Ursa Major - 27$

Sauge, géranium, bois de santal et myrte citronné: non, ce n’est pas le chef-d’œuvre d’une grande maison de parfumerie, mais bien un déodorant conçu pour nos aisselles. Chanceuses.

