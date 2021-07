La série très osée «Sex/Life» fait énormément jaser en ce moment

Partager







La série Sex/Life connaît un immense succès sur Netflix où elle se trouve dans le Top 10 des productions les plus regardées depuis sa sortie!

• À lire aussi: 10 films sexy comme «After» qui vont vous donner chaud

À moins que vous ne viviez sous une roche, vous connaissez la série (très) osée et sexy Sex/Life inspirée par le roman 44 Chapters About 4 Men par BB Easton.

Les 8 épisodes suivent Billie (Sarah Shahi), une maman de deux jeunes enfants qui se sent négligée sexuellement par son mari Copper (Mike Vogel).

Billie se met alors à se remémorer ses ébats avec son ex petit copain, Brad (Adam Demos) et elle les écrit dans son journal intime. Cooper trouve le journal, puis devient obsédé avec l’idée de Brad et le fait que sa femme ai un passé rocambolesque.

Par la suite, Billie et Cooper tentent de retrouver la flamme dans leur couple, alors que celle-ci reconnecte avec son ex, Brad, et vous pouvez deviner la suite...

À noter que les interprètes de Billie et Brad, Sarah Shahi et Adam Demos, forment un couple dans la vraie vie, ce qui aide au niveau de la chimie entre les amants!

Les scènes de sexe et de nudité (dont celle dans la douche qui est rapidement devenue légendaire) font énormément jaser sur le web! Certains adorent le côté roman arlequin de la série...

Sexlife vraiment une des meilleures séries!!! 🥵 — 🤍 (@pacome_thms) July 12, 2021

Ok mais sex/life c’est 💣🔥🤤🧨💥 — Ana🐚 (@ana_i05) July 12, 2021

...alors que d’autres déplorent l'histoire mal ficelée, mais surtout la relation toxique entre Billie et Brad et les instances de masculinité toxiques.

les 2 mecs qui jouent dans sexlife ils sont trop beaux dommage que la série soit si nulle ... — the L (@aljc___) July 13, 2021

Romantiser les relations toxique en 2021 c'est NON.



Les détruire et faire des relations ou des femmes dépassent ce type de relations, OUI. — 🔥 Océ Positiveeeeuh 🔥 (@Cworldinblue) July 13, 2021

Le gars dans sexlife jamais vu un mec aussi toxique — Em 👽 (@Emxdreaming) July 8, 2021

On ne sait toujours pas si la populaire série aura une suite, mais selon l’actrice principale, c’est très possible!

À suivre...

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s