Livia Martin sort une collection de bijoux et tu vas tout vouloir

C’est le 12 juillet que Livia Martin a enfin pu dévoiler à ses abonnés le projet bien spécial sur lequel elle travaille depuis un moment déjà: une collection de bijoux!

En effet, la comédienne et influenceuse a collaboré avec la marque Midi34 pour créer une collection limitée de bijoux à son image.

Livia Martin x Midi34 propose 13 modèles différents, tous offerts en acier inoxydable, dans des coloris or ou argent. Les prix des articles varient entre 19$ et 65$.

via midi34.ca

Ear cuff Rue, 35$

On retrouve dans la collection des boucles d’oreilles, des «ear cuffs», des colliers, bagues et chaînes de cheville, une tendance très Y2K qu’on adore en ce moment!

via midi34.ca

Chaîne de cheville Lemon Blossom, 55$

Pour mettre en valeur cette collection, Livia a pris la pose lors d'une magnifique séance photo (et vidéo!) à la Maison Lavande.

Livia voulait rendre le tout encore plus spécial : 10$ des profits de sa collection soient remis à la fondation de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Cet organisme soutient l’accès universel à des soins spécialisés en santé mentale et au développement de la recherche de pointe dans ce domaine, une cause qui lui tient à cœur.

La magnifique collection est disponible dès maintenant sur le site de Midi34 et les quantités sont limitées.

Si vous habitez la ville de Québec, la marque ouvrira les portes de sa propre boutique dès le 15 juillet prochain. Faites vite!

