Loto-Québec : Une loterie sur la chaleur qui ne passe pas

Partager







«Aberrant et insensible», «moralement discutable»: la nouvelle loterie de Loto-Québec intitulée «Record de chaleur», ne passe pas chez des groupes environnementaux qui croient qu'elle devrait être retirée du marché.

• À lire aussi: Météo extrême et feux de forêt: vers de nouveaux records de chaleur dans l’Ouest?

• À lire aussi: Le dôme de chaleur au Canada «presque» impossible sans le réchauffement climatique

«C’est plutôt aberrant et insensible», commente rapidement Marc-André Viau, directeur des relations gouvernementales chez Équiterre.

«Les changements climatiques, c’est une réalité qui affecte des milliers de personnes, poursuit-il. Il y a des morts, il y a des gens qui perdent leur maison, il y a des agriculteurs qui perdent leurs récoltes, et ce que Loto-Québec fait, c’est de dire "Go!", plus il va faire chaud, plus les changements climatiques vont être importants, plus vous allez gagner. On s’entend que ce n’est pas le genre de message qu’on veut passer.»

La nouvelle loterie de Loto-Québec prévoit des gros lots d’une valeur initiale de 1000$, mais dont le montant sera multiplié par la température du jour au moment du tirage. Son slogan : «Plus il fera chaud, plus vous pourriez gagner GROS». La température sera enregistrée à 16 h à l'Aéroport International Montréal-Trudeau. Quatre tirages sont prévus au total.

«Un exemple du capitalisme à son pire»

«C’est vraiment étonnant, je dois avouer que je suis un peu déçue, réagit de son côté Sabaa Khan, directrice générale pour le Québec et l’Atlantique de la Fondation David Suzuki.

«C’est un exemple du capitalisme à son pire, poursuit-elle. C’est un jeu qui prend une crise existentielle et non seulement la normalise, mais en tire profit aux dépens du public. Au lieu de se réveiller un jour de canicule et de ressentir la crise climatique, ce jeu encouragera les joueurs de loterie à vouloir que la température soit plus élevée pour un gain personnel. Je trouve que c’est moralement discutable.»

Rejoint par le 24 heures, Loto-Québec a indiqué que l’objectif de la loterie était simplement de faire un clin d’œil à l’été, alors que les vacances de la construction se dessinent. Le concept a été élaboré à l’automne 2020 et ces billets seront en vente pour quelques semaines seulement.

«Le billet n’a donc absolument rien à voir avec les enjeux liés aux changements climatiques; s’il y avait eu une adéquation de la sorte, nous n’aurions jamais mis en marché ce produit» nous a indiqué par courriel Renaud Dugas, porte-parole de Loto-Québec.

Une décennie déterminante

Néanmoins, pour Sabaa Khan et Marc-André Viau, il serait important que la société d’État retire rapidement cette nouvelle loterie lancée au lendemain d’une vague de chaleur extrême qui a balayé l’Ouest canadien, menant à des incendies majeurs et à des décès par centaines.

«On est dans la décennie essentielle concernant le changement climatique, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour changer nos habitudes, changer notre système, la façon dont nous consommons, dont nous travaillons, dont nous nous déplaçons, explique Sabaa Khan. On a besoin d’une transformation systémique alors le fait de sortir des jeux comme ça pour normaliser la chaleur et les canicules, ce n’est pas vraiment quelque chose qui est dans l’intérêt public.»