Margot Robbie prend une pause de Harley Quinn jusqu'à nouvel ordre

Partager







Margot Robbie va arrêter de jouer le personnage de Harley Quinn, car elle trouve le rôle « épuisant ». L'actrice australienne a incarné la méchante emblématique de DC Comics dans trois films au cours des cinq dernières années, depuis le Suicide Squad de 2016, son spin-off Birds of Prey de 2020 et dans le prochain film de James Gunn, The Suicide Squad.

• À lire aussi: Margot Robbie: «Les femmes devraient écrire plus de films d’action»

• À lire aussi: Star Wars: le prochain film avance «incroyablement bien», confie la réalisatrice Patty Jenkins

Dans une entrevue accordée à Entertainment Weekly, Margot Robbie a révélé qu'elle faisait une pause dans le rôle et qu'elle n'avait pas de projets actuels pour incarner Harley à nouveau. « C'était un peu dos à dos de tourner Birds... et ensuite ça, alors j'étais un peu en mode "Ouf, j'ai besoin d'une pause de Harley parce qu'elle est épuisante". Je ne sais pas quand nous la reverrons. Je suis aussi intriguée que tout le monde », a-t-elle expliqué.

Au cours de l'interview, Margot Robbie a été choquée d'apprendre que le personnage meurt dans le montage de Justice League de Zack Snyder, sorti plus tôt cette année. En réponse à cette révélation, l'actrice nommée aux Oscars a expliqué que chaque film de l'univers DC était indépendant des autres, à l'inverse des films Marvel.

« Ce n'est pas comme Marvel où tout est lié de manière plus évidente et plus linéaire. On a l'impression qu'il y a tellement d'histoires, de mondes et de films adjacents qui se déroulent en même temps, tout comme dans les comics. Donc, oui, je ne le savais pas, mais cela ne change pas nécessairement ce que d'autres personnes sont capables de faire avec cet univers, je ne pense pas. Ce qu'un réalisateur décide, je ne pense pas que cela dicte ce qu'un autre réalisateur pourrait être capable de reprendre et de faire avec le monde et les personnages, et c'est ce qui est amusant. Je pense que c'est un aspect attrayant pour les réalisateurs dans le monde DC, ils peuvent se l'approprier, comme l'a fait James (Gunn) », a-t-elle conclu.

À VOIR AUSSI...

s

s