Saison 4 de Black Ops Cold War et Warzone: les nouveautés de la mi-saison

Partager







Fidèle à son habitude, Treyarch rebrasse les cartes en pleine saison pour Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone, ajoutant du nouveau contenu dans ses deux titres en ligne.

• À lire aussi: Call of Duty League Championship 2021: une date et un emplacement annoncés

• À lire aussi: Call of Duty: les nouveautés de la saison 4 de Black Ops Cold War et Warzone

La mise à jour pour la saison 4, intitulée Season Four Reloaded, proposera ainsi de nouveaux modes de jeu, une carte supplémentaire, de même que des armes additionnelles. Les amateurs du mode Zombies de BOCW seront d’ailleurs tout particulièrement gâtés, avec un bon nombre de nouveautés.

Le tout doit arriver dans Black Ops Cold War et Warzone dès le 15 juillet prochain, avec des éléments qui seront accessibles un peu plus tard lors de la saison. Voici plus spécifiquement ce à quoi vous pouvez vous attendre.

BLACK OPS COLD WAR ET WARZONE

Armes

OTs 9 (SMG) | Selon Treyarch, cette mitraillette légère, dotée d’une cadence de tir «phénoménale» cause de bons dommages, mais se veut désavantagée par une faible quantité de munitions dans son chargeur (20 balles) et un certain recul. L’OTs 9, qui rappellerait apparemment le Bullfrog, sera disponible dès le lancement de la mise à jour si vous réussissez à relever le défi demandé.

Image courtoisie Activision

Masse (arme de mêlée) | C’est une belle masse en métal, rien de plus, rien de moins! Vous pourrez obtenir celle-ci plus tard durant la deuxième moitié de la saison 4 en relevant un défi prédéterminé.

Image courtoisie Activision

Opérateur

Weaver (OTAN) | Accessible plus tard lors de la saison 4

Image courtoisie Activision

BLACK OPS COLD WAR

Carte

Rush (6 contre 6) | Hijacked n’est pas la seule carte de Black Ops II à débarquer dans Black Ops Cold War cette saison-ci; on pourra aussi replonger dans Rush! Le terrain de paintball qui mêle les occasions de combat rapproché et d’affrontements à longue distance reprendra donc du service dans quelques semaines.

Image courtoisie Activision

Modes de jeu

Capture the Flag | Un classique où vous devrez prendre un drapeau en territoire ennemi et le ramener dans votre zone pour marquer des points.

Image courtoisie Activision

Paintball Moshpit | Une sélection de différentes cartes et modes de jeu... avec des effets visuels et sonores de paintball! De quoi célébrer en grand l’arrivée de Rush dans la rotation.

Zombies

Mauer Der Toten | Un nouveau chapitre doublé d’une nouvelle carte, intitulé Mauer Der Toten, fera son apparition dans le volet Zombies de Black Ops Cold War, dès le 15 juillet.

Perk-a-Cola Mule Kick | C’est le retour du Perk-a-Cola Mule Kick, offert dans les machines distributrices, qui vous permettra de transporter avec vous trois armes plutôt que deux.

Image courtoisie Activision

Un nouveau Wonder Weapon, le CRBR-S et une grenade tactique supplémentaire, la LT53 Kazimir

Image courtoisie Activision

WARZONE

Nouveau mode de jeu: Payload | Il s’agira du premier mode centré sur des objectifs de l’histoire de Warzone. Vous devrez notamment y accompagner un convoi de véhicules à travers une série de points de passage... ou saboter le périple de l’équipe adverse.

Image courtoisie Activision

Nouvelle série de points: le Sentry Gun | Une bonne vieille tourelle automatique qui vous aidera à anéantir la compétition!

Image courtoisie Activision

Les portes rouges deviendront «encore plus mystérieuses», souligne Treyarch. La tension est insoutenable.

Image courtoisie Activision

Notons que la mise à jour Season Four Reloaded sera accessible à minuit, heure du Québec, les 14 et 15 juillet, respectivement pour Black Ops Cold War et Warzone. Le contenu de celle-ci ne sera toutefois pas disponible avant le 15 juillet un peu plus tard en journée.

À VOIR AUSSI

s

s