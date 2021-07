Battlefield 2042 offrira le «cross-play» et la «cross-progression»

Partager







Après avoir dévoilé Battlefield 2042 (et ses chiens robots tueurs) en juin dernier, Electronic Arts a confirmé ce mercredi que le prochain volet de la populaire franchise offrira le cross-play, de même que la cross-progression.

Ce faisant, les joueurs sur PS5, Xbox Series X/S et PC pourront jouer ensemble, tandis que la progression en ligne sera transférable d’une plateforme à l’autre. Les achats de contenu additionnel seront aussi accessibles partout, peu importe le support.

Cependant, les parties entre différentes générations de consoles ne seront pas possibles, étant donné que les joutes de Battlefield 2042 ne permettront pas le même nombre total de joueurs sur PS4 et Xbox One (64) que sur PS5, Xbox Series X/S et PC (128). Les joueurs sur PS4 et Xbox One pourront toutefois s’affronter entre eux.

Par ailleurs, pour celles et ceux sur console qui préfèreraient ne pas croiser le fer avec des adversaires sur PC (et vice-versa), il sera possible de désactiver le cross-play.

Annoncé le 9 juin dernier, Battlefield 2042 se déroulera dans un futur proche et présentera un désormais traditionnel conflit entre les États-Unis et la Russie, sur fond de changements climatiques qui menaceront plus que jamais l’humanité.

Sept cartes seront accessibles dès la sortie du jeu, transportant les joueurs dans une multitude d’environnements différents, qui seront parfois pris d’assaut par des tempêtes de toute sorte, des tornades et des sables mouvants, notamment.

Battlefield 2042 arrivera sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC le 22 octobre prochain.

