Loki: ce sosie de Tom Hiddleston fait fureur sur TikTok

Vous ressemblez à une vedette hollywoodienne adorée de tous? Profitez-en en vous lançant sur TikTok comme l'a fait l'utilisateur @TomHiddlestwin, car ça semble payant.

Bobby Martin, le bassiste du groupe de musique country canadien James Barker Band, fait fureur sur TikTok parce qu'il ressemble étrangement à Tom Hiddleston, qui incarne Loki dans les films de Marvel.

En quelques mois, le Tiktokeur a accumulé plus d'un million d'abonnés et 11 millions de mentions « j'aime » sur ses vidéos. Et, ce n'est pas tout: il a reçu l'approbation officielle de Disney et Marvel Studios avec une campagne commanditée pour promouvoir la série Loki sur Disney+.

À quand une collaboration entre le vrai Tom Hiddleston et @TomHiddlestwin?

