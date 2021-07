The Legend of Zelda: Skyward Sword HD a une nouvelle bande-annonce qui donne des frissons

Partager







Nintendo a dévoilé une dernière bande-annonce avant le lancement du remaster The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, et l’extrait semble avoir pris les internautes par les sentiments.

L’extrait de 2 minutes et demi est plutôt généreux. On voit plusieurs ennemis, gardiens, donjons, mais Nintendo donne aussi un bon aperçu de la relation entre Zelda et Link. Après tout, Skyward Sword, sorti originalement en 2011 sur la Wii, explore la toute première histoire de la franchise et donne beaucoup d’importance à la relation entre les deux personnages.

Bande-annonce de lancement The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

La bande-annonce semble avoir charmé plusieurs internautes dans les commentaires sur YouTube. « OK c'est bon vous avez gagné je vais l'acheter » et « Quelle bonne idée de commencer ce trailer avec cette musique » peut-on lire. Je dois avouer avoir été totalement charmée par la bande-annonce moi-même, surtout quand le refrain de la chanson thème est embarqué. Frissons.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sort le 16 juillet 2021 sur la Nintendo Switch.

