Un important message sur la sécurité nautique devient viral

Une publication Facebook rappelant l’importance de planifier soigneusement ses sorties en mer, dans le Golfe du Saint-Laurent, a été partagée des milliers de fois.



Un message Facebook rédigé par Jean-François Tapp, un Gaspésien fort impliqué dans les sports nautiques dans son coin de pays, connaît une popularité sans précédent.

Soucieux de voir les touristes se comporter de façon plus prudente lorsqu’ils veulent s’amuser en mer, Tapp a raconté les conséquences d’un récent incident, en plus de rappeler la toute-puissance de Dame Nature.



«Aujourd'hui à Coin-du-Banc, une banalité touristique est passée proche de tourner au drame pour deux fillettes et un adulte qui se sont aventurés sur la mer dans une embarcation totalement inappropriée pour naviguer sur le Golfe St-Laurent», a indiqué Tapp.



L’auteur de la publication enfile ensuite une série de «Il faut qu’on se parle de...» où il met en lumière des comportements parfois dangereux, parfois irresponsables.

Il explique notamment «que vous serez plusieurs à débarquer avec vos SUP, vos kayaks récréatifs, vos tapis magiques de piscine, vos licornes pis vos crocodiles gonflables. Certains, débarqueront même avec des cossins qu’on tire derrière des bateaux à moteur juste parce que ça flotte pis qu’on est en vacances», mais qu’ultimement «jouer en mer sans planification et sans équipement, c’est pas un jeu. C’est dangereux...»

Pour lire la publication entière, c’est ici:

OK...IL FAUT QU'ON SE JASE DE SÉCURITÉ NAUTIQUE... Aujourd'hui à Coin-du-Banc, une banalité touristique est passée... Publié par Jean-François Tapp sur Mardi 13 juillet 2021



