Un Montréalais vit avec un canard dans son 4 et demi... à cause de TikTok

À cause de TikTok, Ariel Bueno vit avec un canard dans son 4 et demi du quartier Saint-Michel, à Montréal. Et même s’il souhaite trouver une nouvelle maison pour son oiseau, la SPCA n’est pas en mesure de lui prêter main-forte.

Pourquoi TikTok? Une tendance, le #Duckling, qui incite les utilisateurs à publier des vidéos avec leurs canetons, y a gagné en popularité. Inspirée par ces vidéos qui mettent en vedette des canards, la sœur d’Ariel Bueno a décidé de s’en procurer un.

«Elle avait vu plein de monde acheter un canard sur TikTok», raconte le Montréalais.

Pour assouvir son désir d'adopter un caneton, l'adolescente s’est tournée vers Snapchat, où elle a pu s’en procurer un pour à peine 20$. Mais le plan ne s’est pas déroulé comme prévu. Elle n’avait pas prévenu son père, qui n’a pas voulu de l’animal chez lui. Résultat: Ariel a dû adopter l’animal de sa sœur.

«Elle pensait le relâcher en nature. Je ne m’y connais pas [en canards], mais il me semble qu’un animal domestique dans la nature, c’est une mort assurée», mentionne le jeune homme.

Depuis le mois de mai, dans son appartement, il héberge donc Pato, le canard de Pékin de sa sœur, qui grandit et qui prend de plus en plus de place.

Pato, le canard d'Ariel Bueno, dans son nouvel habitat, dans le quartier Saint-Michel, à Montréal.

Son logement n'est doté que d'un petit balcon et n’est pas adapté pour un canard. Bien qu’il soit attaché à l’animal, Ariel souhaiterait lui trouver une nouvelle famille capable de lui offrir un meilleur environnement. Malgré de nombreux appels sur des groupes Facebook et à la SPCA, il n’a toujours pas trouvé de nouvelle famille à Pato.

La SPCA prise de court

La tendance fait tellement d’adeptes que la SPCA a publié la semaine dernière, sur Facebook, un message pour conscientiser les internautes à propos des difficultés d'adopter un canard, surtout en pleine ville.

«L’espérance de vie des canards domestiques est de 5 à 10 ans, et leurs besoins sont difficiles à combler en milieu urbain. En plus d’être bruyants et salissants, ils sont inadaptés à la vie de famille dès qu’ils ont dépassé le stade du “gros poussin sympathique”», insiste l’organisme dans son message Facebook.

Depuis le début de l’année, la SPCA a accueilli 55 canetons. À pareille date l’an dernier, elle n'en avait reçu que quatre. Il est d’ailleurs difficile pour l’organisme de reloger les canards laissés derrière par leur maître, puisque les sanctuaires qui pourraient les accueillir sont au maximum de leur capacité.

C’est pourquoi la SPCA veut décourager d’en adopter un ceux qui ne disposent pas d’un espace adéquat.

«On espère que la tendance diminue. On a été pris de court. On ne savait pas d’où ça arrivait et ils arrivaient toujours en groupe de trois ou quatre avec des histoires tirées par les cheveux», confie la directrice générale de la SPCA de Montréal, Élise Desaulniers.

«Même si on trouve des foyers d’accueil pour ces oiseaux-là, il vaudrait mieux qu’ils ne soient pas mis au monde. À la base [il faudrait] que les gens qui les produisent arrêtent de produire des canards et se trouvent autre chose à faire», enchaîne-t-elle.

Voici quatre choses à savoir avant d’adopter un canard:

• Un canard doit avoir accès à une piscine ou à un étang en tout temps pour pouvoir soulager ses pattes, qui subissent le poids de son corps.

• Le canard doit avoir accès à un abri pour se protéger des intempéries. Cet abri doit être bien ventilé, puisque l'oiseau dégage beaucoup d’humidité.

• L’abri doit être clôturé afin de protéger l’animal contre ses prédateurs.

• À Montréal, le canard ne figure pas sur la liste des animaux domestiques autorisés.

– Selon les informations de la SPCA de Montréal