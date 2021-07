Xbox Series X/S : une version améliorée de la manette pourrait voir le jour, affirme Phil Spencer

Partager







Est-ce qu’on regretterait chez Microsoft d’avoir été un peu trop conservateur avec la manette de la Xbox Series X/S? Mystère et boule de gomme. Cela dit, le patron de Xbox, Phil Spencer n’écarte pas une mise à jour éventuelle du contrôleur, pour notamment répondre à Sony et sa DualSense.

• À lire aussi: Xbox Cloud Gaming maintenant offert à tous les abonnés sur iOS, PC et Mac

• À lire aussi: Tout sur Windows 11, en détail

En entrevue avec Kinda Funny Gamescast, comme l’a rapporté VGC, Spencer a indiqué que Xbox ne préparait pas de nouvel accessoire majeur pour son système, mais qu’une refonte de la manette de la Xbox Series X/S était loin d’être impossible.

Le sympathique dirigeant est même allé jusqu’à complimenter Sony pour la conception de la manette de la PS5, la DualSense.

«Nous pensons définitivement à différents types d’appareils qui pourraient amener plus de jeux à plus d’endroits. Il y a probablement un peu de travail que nous allons effectuer sur le contrôleur. Je pense que Sony a fait du bon travail avec leur manette et nous regardons cela et [pensons] qu’il y a des choses que nous devrions aller faire», a-t-il mentionné.

Photo Kazzie Charbonneau

En s’appuyant sur les remarques de Spencer, une nouvelle mouture de la manette de la Xbox Series X/S pourrait ainsi proposer du retour haptique, des gâchettes adaptatives... ou peut-être même une autre innovation à laquelle Sony n’a pas pensé. Qui sait!

Soulignons que ce n’est pas la première fois que Microsoft admet publiquement regarder en direction de la DualSense. En janvier dernier, Xbox avait notamment envoyé un sondage à certains possesseurs de la Xbox Series X/S, leur demandant entre autres leur avis sur la nouvelle manette de PlayStation et s’ils aimeraient voir ses fonctionnalités être ajoutées à celle de la Series X/S.

Photo Raphaël Lavoie

Chose certaine, on ne peut pas dire que Xbox est fermé à ce qui se fait ailleurs dans l’industrie. Reste maintenant à voir si, et surtout quand, de telles améliorations vont être réellement intégrées au contrôleur de la Series X/S. À suivre, donc!

À VOIR AUSSI

s

s