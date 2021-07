15 choses fascinantes qu'on a apprises dans les stories de blanchiment d'anus d'Hélène Boudreau

Partager







Notre vedette d’OnlyFans préférée Hélène Boudreau s’est lancée, ce mercredi, dans une longue série de stories Instagram à propos de blanchiment d’anus et on a trouvé ça palpitant.

Son prétexte, à la base, c’est qu’elle subissait ce traitement pour la toute première fois.

En tant que personnalité Instagram qui documente tout ce qu’elle fait, elle a bien sûr partagé ce nouveau développement dans sa vie avec ses abonnés, mais cela a pris une toute autre tournure quand ces derniers (et nous aussi) ont été fascinés par sa démarche.

Instagram Helene Boudreau



Comme ça se passait dans le merveilleux monde des historiettes éphémères, il n’y a pas trop de moyen de vous partager ça directement puisque tout ça va disparaître sous peu.

Par contre, voici 15 choses qu’on a apprises, avec quelques captures d’écran en prime:

#1- Se faire faire blanchiment d’anus consiste à redonner une teinte plus rosée à cette partie souvent mal aimée de notre corps.



#2- Le blanchiment vaginal est quelque chose qui existe aussi.



#3- Ça ne se passe pas avec un machin au laser, mais bien avec une crème qui est appliquée.

Instagram Helene Boudreau



#4- Ça ne fait pas mal.

#5- Un rendez-vous dure environ 30 minutes.

#6- Les résultats ne sont pas visibles immédiatement. Il faut compter de 3 à 5 séances pour constater un blanchiment de son anus.

Instagram Helene Boudreau



#7- On peut acheter une crème et se faire le traitement soi-même à la maison, matin et soir.

#8- Hélène Boudreau est très drôle comme porte-parole de la compagnie qui fait la crème!

Instagram Helene Boudreau

#9- Ça se fait aussi «sur les plounes et les pénis», selon Hélène.



#10- Des photos AVANT/APRÈS seront disponibles sur son site web. (Son OnlyFans, on présume...)

Instagram Helene Boudreau



#11- Le blanchiment d’anus permet de diminuer la teinte foncée de cette région intime de 1 à 4 fois.

#12- La crème est 100% naturelle, végane et non-testée sur des animaux.



#13- «Faites des petits vidéos de vos anus et vous allez voir qu’il y a une petite teinte» est sans doute la meilleure phrase prononcée dans cette saga.





#14- La crème en question coûte 150$.



#15- En fait, c’est 2 crèmes: un lotion nettoyante pour préparer la zone et le blanchiment en tant que tel.

Ouf! Bon, bien, on va se coucher moins niaiseux.

Merci à Hélène Boudreau pour sa légendaire ouverture et pour les détails croustillants.

