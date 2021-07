Il se passe quelque chose d’étrange avec les orteils des Kardashians

Partager







Enfilez vos plus beaux chapeaux de papier d'aluminium, car c’est l’heure de traiter de bonnes vieilles théories du complot.

Étant donné que c’est leur outil de travail principal, on a beaucoup parlé du corps des sœurs Kardashian depuis qu'elles sont arrivées sous les projecteurs dans les années 2000.

Occasionnellement, une partie de leur corps fait plus jaser que d’autres.

Les orteils.

Mercredi, Khloé a publié une photo d’elle prise de plain-pied.

Alors que plusieurs complimentent la vedette de téléréalité sur son apparence physique, d'autres se posent plutôt de sérieuses questions sur son pied droit.

À côté de son petit orteil, la femme de 37 ans semble avoir une bosse mystérieuse.

Plusieurs théories sont nées dans la section commentaires sur la photo.

La première (et plus plausible) serait que la bosse est apparue par accident alors que la photo de Mme Kardashian a été retouchée dans le logiciel de traitement de photos.

La deuxième serait que Khloé aurait perdu son petit orteil d’une façon ou d’une autre et on aurait essayé de lui en mettre une nouvelle, toujours à l'aide des mêmes logiciels de traitement de photos.

Et la dernière, et non la moindre, serait que les sœurs Kardashians auraient un sixième orteil qu'elles camouflent.

Cette hypothèse ne date pas d’hier. En novembre 2019, nous avons publié un texte intitulé «KIM KARDASHIAN AURAIT SIX ORTEILS À CHAQUE PIED SELON UNE NOUVELLE RUMEUR».

Il existe plusieurs photos des pieds de Kim Kardashian sur lesquelles on peut observer le même type de bosse.

Par contre, nous avons scruté la page Wikifeet (l’internet est un endroit sombre) de Khloé et nous n’avons pas trouvé d’autre photo qui pourrait indiquer qu’elle aurait des doigts de pieds de trop.

Même chose pour Kourtney.

Cependant, un orteil difforme de leur sœur cadette Kylie a aussi captivé les internautes en 2020.

Pour le moment, il n’y a aucune raison de croire que ces théories soient plus que des bobards pour salir la réputation de la famille K.

