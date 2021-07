Le New City Gas se transforme (en partie) en galerie d’art numérique

Partager







Bien connu pour sa présentation de nombreux spectacles de musique électronique, le New City Gas dans le quartier de Griffintown à Montréal prend un tout autre virage avec Bazart, un projet qui réunira les arts culinaires, musicaux et visuels, en plus d’accueillir la première galerie NFT au Canada.

Courtoisie Patricia Brochu Le New City Gas offrira aux passants un marché artisanal.

Est-ce un scénario autrefois envisagé par Alex Kordzian, propriétaire de Produkt? Sa réponse est étonnamment positive. «C’était dans mes plans futurs. Je n’aurais pas pu envisager que ça serait arrivé à ce moment-ci. L’art fait partie de moi», répond-t-il.

Le propriétaire ne cache pas ses intentions. Il souhaite faire revivre Montréal en utilisant son établissement comme une vitrine. Ce projet fait d'ailleurs place dans un édifice patrimonial conçu en 1863 autrefois utilisé pour alimenter en électricité la métropole.

Pour lui, Bazart est aussi un endroit rassembleur pour les secteurs de la restauration, des arts visuels et de la musique, tous délaissées ou mis sur pause pendant la dernière année et demie.

Parcours

Sous forme de parcours, on est invité à entrer dans un décor rappelant quelque peu l’architecture observée À Mykonos, en Grèce. Menée par le chef Massimo Piedimonte (anciennement au restaurant Le Mousso), l’équipe de cuisine apprête à la vue des clients une sélection de repas d’inspiration méditerranéenne où tout est cuit sur le feu. Pour ceux qui ont dansé au New City Gas, c'est là où l'on déposait notre manteau.

À l’extérieur, la décoration fait un clin d’œil au décor observé à Tulum, au Mexique, l’une des destinations de l’heure pour les fêtards. Un DJ s'occupe d'ailleurs de l'ambiance musicale.

Courtoisie Patricia Brochu Bazart proposera à ses clients un menu méditerranéen. Le restaurant prend place où il y avait précédemment des 5 à 7.

Quelques mètres plus loin, une galerie d’art réunit une douzaine de tableaux. Une autre, cette fois extérieure, s’inspire de ce qui se fait au Portugal ou en Espagne.

Courtoisie Patricia Brochu La galerie d'art extérieur du New City Gas est d'inspiration espagnole et portugaise, affirme le propriétaire Alex Kordzian.

La première galerie NFT au Canada

Courtoisie Patricia Brochu Le New City Gas est le nouveau lieu d'une galerie d'art NFT. On peut scanner à partir d'un code QR les informations de l'oeuvre.

Amateurs d’art digital et de cryptomonnaie, le New City Gas accueille une galerie d’œuvres numériques dites NFT (jeton non-fongible), la première permanente en sol canadien.

Le jeton non-fongible repose sur la technologie de la chaîne de blocs Ethereum. C'est cette base de données complexe qui permet d’effectuer des transactions sécurisées par cryptographie.

Ces jetons numériques représentent quelque chose d’unique au monde et contrairement aux cryptomonnaies connues comme le bitcoin, les NFT représentent un objet plutôt qu’une valeur monétaire. Autrement dit, en échangeant votre jeton, vous posséderez un «objet» complètement différent.

En ce qui nous concerne, chaque œuvre virtuelle est munie d’un code QR. En le scannant, on peut en apprendre davantage sur l’artiste qui l’a conçu. Si on veut l’acheter, il faut se doter d’Ethereum, une forme de cryptomonnaie que l’on peut se procurer via différentes plateformes en ligne. Lors de l’achat, le NFT sera transféré dans votre portefeuille et le fichier, transféré par le vendeur.

En ce moment, 12 oeuvres digitales sont affichées. Cinq ont déjà trouvé preneur, et ce, seulement avec quelques visites intimes. La moins chère a été vendue pour 8000$, soit 10 000$ de moins que la plus chère.

Yannick Folia, cofondateur de la 0x Society, souhaite que cette galerie soit vue plutôt comme un musée qui instruit les gens sur cette nouvelle forme d’art. «La mission n’est pas nécessairement qu’il [le visiteur] reparte avec une œuvre, mais plus avec une passion trouvée pour l’art digital et pour le nouveau médium», explique-t-il.

Adeptes de spectacles, ce n’est pas fini

La transformation de l’espace aux rechaussées ne veut pas dire pour autant la fin des spectacles à saveur électroniques (et quelques fois hip-hop), rassure Alex Kordzian. La pandémie lui a toutefois rappelé qu’en événementiel, il faut demeurer proactif et ne pas attendre que la vague passe, ajoute-t-il.

Si la situation sanitaire continue d’aller dans la bonne direction, Alex Kordzian aimerait accueillir des spectacles dans la salle principale un peu avant le mois de décembre.