Pensionnats autochtones de Kamloops: le nombre de tombes non marquées pourrait être beaucoup élevé

Le nombre de sépultures anonymes et non documentées sur le site de l'ancien pensionnat autochtone de Kamloops, en Colombie-Britannique, pourrait être beaucoup plus élevé que les 215 qui ont été découvertes en mai dernier.

Il reste encore près de 650 000 mètres carrés de terrain à arpenter avant que le nombre total de tombes ne soit confirmé, a fait savoir aux médias la Dre Sarah Beaulieu, spécialiste du radar à pénétration de sol (GPR), jeudi.

«Le périmètre actuel nous indique hors de tout doute que des crimes y ont été commis et que la recherche pour retrouver les enfants n'est pas terminée», a indiqué RoseAnne Archibald, nouvellement élue cheffe de l'Assemblée des Premières Nations (APN) du Canada.

Mme Beaulieu, chargée de cours en anthropologie et en sociologie à l'Université de la Vallée du Fraser, a publié ses premières conclusions lors d'une conférence de presse organisée par la Première nation Tk'emlups te Secwepmc.

Elle a déclaré qu'une première zone de recherche dans un ancien verger à proximité du pensionnat a été choisie, après que les chercheurs y ont découvert une côte d'enfant.

Les souvenirs d'anciens pensionnaires ont également permis aux archéologues d'établir la zone à examiner. Un appareil sur roues a ensuite parcouru le sol en le bombardant d’ondes à haute fréquence.

Des survivants du pensionnat autochtone ont notamment expliqué avoir vu des enfants de 6 ans, à peine réveillés pendant la nuit, en train de creuser des tombes dans le verger.

Ces données préliminaires dévoilées surviennent à la suite de la découverte de 215 sépultures sur le terrain entourant le pensionnat de Kamloops.

Lundi, la Première Nation Penelakut a annoncé avoir trouvé au moins 160 tombes non identifiées et non documentées près de l’ancien pensionnat autochtone de l'île Kuper, aussi en Colombie-Britannique.

Alors qu’en juin, la communauté de la Première Nation de Cowessess a retrouvé 751 tombes anonymes près de l’ancien pensionnat de Marieval, en Saskatchewan.