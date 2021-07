«The Fairly Oddparents» sera adapté en vrai et voici les acteurs

Partager







Le dessin animé, connu sous le nom de «Tes désirs sont désordres» au Québec, sera de retour sur nos écrans, mais en vrai cette fois-ci!

Après les Powerpuff Girls, c'est au tour de The Fairly Oddparents d’être adapté pour un public un peu plus vieux.

The Fairly Oddparents a connu un immense succès lors de ses nombreuses saisons diffusées entre 2001 et 2017. Cette émission animée suit un petit garçon, Timmy Turner, qui vit une vie misérable, puisque ses parents ne sont jamais à la maison et que sa gardienne est méchante.

Tout change lorsque ses deux «parrains magiques», Cosmo et Wanda, débarquent dans sa vie. Ceux-ci peuvent exaucer n’importe quels voeux souhaités par Timmy, ce qui a souvent des répercussions cocasses.

Dans la toute nouvelle version, qui se trouvera sur l’application Paramount+ (et probablement Crave, au Canada), on aura droit à un nouveau personnage principal.

Au lieu de Timmy, on suivra sa cousine, Vivian “Viv” Turner, et son «nouveau» demi-frère, Roy Ragland.

Ceux-ci seront joués par Audrey Grace Marshall qu’on a pu voir dans The Last Summer et leur jeune acteur Tyler Wladis.

Alors que tous les personnages humains seront joués par des acteurs, Cosmo et Wanda seront pour leur part toujours animés.

Susanne Blakeslee et Daran Norris, les doubleurs qui incarnent les voix des deux parrains magiques dans toutes les saisons animées, vont reprendre leur rôle.

Le tournage de la série a déjà commencé à Los Angeles, alors on s’attend à une diffusion d’ici la fin de 2021. À suivre!

