Valve annonce le Steam Deck, sa propre console portable pour rivaliser avec la Switch

Valve présentait aujourd'hui un puissant ordinateur de poche, sous forme de console portable, qui portera le nom de «Steam Deck» et sortira en décembre prochain à partir de 499$ CA.

La console Steam Deck de Valve est un PC de poche tout-en-un, avec un processeur développé en collaboration avec AMD, qui sera en mesure de rouler les derniers jeux AAA. Notre ludothèque personnelle Steam sera accessible via le Deck et nous donnera la possibilité de jouer aux jeux que l'on possède, n’importe où.

Le Steam Deck sert aussi de PC personnel et il sera possible d'y d'installer des logiciels et d'y connecter du matériel.

«Nous pensons que le Steam Deck offre aux gens une autre façon de jouer aux jeux qu'ils aiment, sur un appareil haute performance à un prix avantageux», déclare Gabe Newell, cofondateur de Valve. «En tant que joueur, c'est un produit que j'ai toujours voulu. Et en tant que développeur de jeux, c'est l'appareil mobile que j'ai toujours souhaité pour nos partenaires.»

Le prix du Steam Deck avec 64 Go commence à 499$ CA et comprend un étui de transport. Pour 659$ CA, il sera possible de se procurer le PC portable de 256 Go avec un étui de transport et un bundle de profil exclusif de la communauté Steam. Puis, pour 819$ CA, le Steam Deck comprendra un espace de stockage de 512 Go avec un écran en verre avec traitement antireflet de qualité supérieure, un bundle de profil exclusif de la communauté Steam et un thème de clavier virtuel exclusif.

Voici toutes les spécifications techniques du Steam Deck:

Un puissant processeur APU, développé avec AMD;

Des boutons et joysticks de taille normale;

Un écran tactile de 7 pouces;

Équipé de Wi-Fi et Bluetooth;

Un port USB-C pour accessoires;

pour accessoires; Une fente pour carte microSD pour plus d’espace de stockage;

pour plus d’espace de stockage; 3 options de stockage interne offertes;

Il sera aussi possible de se procurer une station d’accueil, qui sera vendue séparément. Toutefois, on ne connaît pas encore son prix.

Les réservations ouvriront le 16 juillet 2021 à 13h00, heure de l’Est et les livraisons devraient commencer en décembre 2021. Pour réserver votre exemplaire, rendez-vous sur le site officiel.

