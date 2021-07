10 restaurants où manger des fruits de mer sur la Rive-Sud de Montréal

Partager







Les amateurs de fruits de mer se réjouiront devant ces 10 adresses qui offrent des plats de poisson spectaculaires.

Ce n’est pas tout le monde qui a le luxe de se rendre au bord de la mer cet été. Heureusement, certains restaurants de la Rive-Sud de Montréal réussissent à donner l’impression de se retrouver dans le Maine.

Pour des plats originaux, soignés et accompagnés d'un bon verre de vin, ces restaurants ont compris la formule et sont des destinations de choix pour les amateurs de poissons et fruits de mer.

Voici donc 10 adresses sur la Rive-Sud de Montréal où il fait bon manger des fruits de mer:

Huîtres fraîches qui proviennent des Maritimes, de la Côte-Est américaine et de la Colombie-Britannique, tartare de saumon, pieuvre grillée et brioche au homard ne sont que quelques-uns des délicieux items qui se retrouvent sur le menu de ce Bar à huîtres.

585 Avenue Victoria, Saint-Lambert

Réservation recommandée

Pour une délicieuse cuisine de marché inspirée de la gastronomie du terroir, le restaurant Nourri au beurre excelle sur tous les fronts. Le chef de l'endroit, David, a d’ailleurs participé à la quatrième saison de l’émission Les Chefs!. Du tataki de thon en croûte de café à la poêlée de morue, le menu de ce restaurant promet de vous mettre l’eau à la bouche.

1052 Rue Lionel-Daunais, Boucherville

Avec ces deux succursales sur la Rive-Sud, le Shack du Pêcheur est une destination de choix pour les amateurs de poissons et de fruits de mer. En plus d’offrir un succulent fish & chips, l’ambiance de ces deux restaurants donne l’impression d’être dans une petite station balnéaire.

1119 Boulevard Taschereau, La Prairie

Réservation recommandée

Le menu de ce restaurant et bar à huîtres de Saint-Bruno offre plusieurs plats à partager, ce qui est idéal pour goûter à tout! Vous devez à tout prix essayer l’un de leurs plateaux d’huîtres fraîches ainsi que leur burger de crabe. Le menu est d’ailleurs disponible pour emporter.

1467 Rue Montarville, Saint-Bruno

Réservation recommandée

Pour des assiettes généreusement garnies et à bon prix, Chip’s Poisson et Fruits de mer vous offre la totale. Ce petit resto sympathique possède une magnifique terrasse en bordure de la rivière Richelieu et sert un fish and chips qui ne cesse de recevoir des éloges. Pour un resto sans prétention, avec des mets frais et préparés avec amour, dirigez-vous vers McMasterville.

3 Chemin du Richelieu, McMasterville

Risotto au safran et aux moules, fish taco à la morue, crudo de thon blanc et arancini de crabe des neiges ne sont que quelques-uns des items sur le menu de Chez Lionel. Ce restaurant de type bistro français offre des plats colorés et originaux pour une expérience gastronomique hors de l’ordinaire. La carte des vins de l’endroit est composée d'importations privées, sélectionnées par le caviste du restaurant.

Réservation recommandée

Ce joli resto au bord du fleuve sert des linguines aux fruits de mer absolument hallucinantes. Pavé de thon, crevettes géantes et calmars frits ne sont que quelques items de la mer qui se retrouvent sur le menu du Quai 99. Les amateurs de viande seront heureux de voir la large sélection de plats. Avec un bon verre de vin, une soirée passée au Quai 99, ne peut qu’être une réussite.

99 Chemin de la rive, Longueuil

Réservation recommandée

Ce restaurant situé au DIX30 propose des huîtres et des plats traditionnels de fruits de mer. Vous trouverez sur leur menu, qui change au gré des saisons, un impressionnant cocktail de crevettes géantes, une large sélection d’huîtres et un plateau royal (avec huîtres et homard).

9310 boulevard Leduc, Brossard

Cette mignonne cantine de plage située à Boucherville sert de délicieuses guédilles de homard dignes des meilleurs shacks de la Gaspésie et du Maine. L’endroit possède une plage et une terrasse réservée qui donne vraiment l’impression d’être en vacances.

535 Boulevard Marie-Victorin, Boucherville

Ce «steakhouse» Surf & Turf établi dans le Vieux-Chambly célèbre l’heureuse rencontre entre la mer et la terre. Le décor en soi mérite le détour puisqu’il est à la fois éclectique et chaleureux. Le menu «surf» est composé de plusieurs items dont un «mac & cheese» au homard, un tartare de saumon, un risotto aux fruits de mer et un délicieux «lobster roll».

​​1670 Avenue Bourgogne, Chambly

Réservation recommandée

