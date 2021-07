Gros lot de 1 million$, lots de 150 000$: ce qu'il faut savoir sur le concours vaccinal

Partager







Un gros lot de 1 million $, des lots de 150 000 $ et des bourses d'études pour les adolescents entièrement vaccinés: le gouvernement Legault lance un concours vaccinal pour inciter les Québécois à aller chercher leurs deux doses. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le concours.

Un gros lot d'1 million

Les adultes vaccinés d’au moins une dose et inscrits courront la chance de gagner un des quatre lots de 150 000 $ qui seront tirés chaque vendredi du mois d’août. Finalement, un gros lot de 1 million $ sera tiré le 3 septembre prochain parmi tous les Québécois inscrits qui auront reçu deux doses.

Des bourses d'étidees de 20 000 $

Les adolescents de 12 à 17 ans qui ont reçu au moins une dose de vaccin auront eux la chance de remporter des bourses d’études de 10 000 $ qui seront tirées aussi toutes les semaines d’août. Les doubles dosés pourront aussi se qualifier pour un ultime tirage de 16 bourses d’études de 20 000 $ le 3 septembre.

Comment participer

Cceux qui voudront participer au concours devront s’inscrire en ligne et consentir à ce que leur nom soit dévoilé s’ils remportent un prix.

La date limite pour s’inscrire au tirage du gros lot est le 31 août.

Encoourager la vaccination

Le but avoué du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, est d’encourager les individus qui n’ont toujours pas devancé leur rendez-vous pour leur deuxième dose avant le 3 septembre à le faire.

L’objectif est de vacciner de deux doses au moins 75 % des Québécois de 12 ans et plus d’ici le 31 août prochain. Les gens sont ainsi invités à devancer leur deuxième rendez-vous. Pour l’heure, les 18-29 ans (69 %) sont en retard et les 30-39 ans (74 %) approchent de la cible.

50% des Québécois pleinement vaccinés

50% des Québécois de 12 ans et plus sont maintenant pleinement vaccinés contre la COVID-19 et 82 % ont reçu une première dose. Ce sont 9 884 245 doses qui ont été administrées jusqu'à maintenant.