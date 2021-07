Indiana Jones: Antonio Banderas rejoint la distribution

Partager







Antonio Banderas a rejoint la distribution du prochain Indiana Jones, dans lequel il jouera aux côtés de Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge et Boyd Holbrook, a dévoilé Deadline.

Ni James Mangold, le réalisateur du film, ni les producteurs n'ont quant à eux révélé d'informations sur le rôle que jouera Banderas, ni sur le scénario.

Il s'agira du premier Indiana Jones depuis Le royaume du crâne de cristal, sorti en 2008, ainsi que le premier à ne pas être réalisé par Steven Spielberg, qui supervise toutefois le film au poste de producteur. John Williams, à qui l'on doit toutes les bandes-originales des opus précédents, reprendra quant à lui son rôle de compositeur.

Le tournage a débuté au Royaume-Uni en juin, notamment aux studios Pinewood, au château de Bamburgh et au North Yorkshire Moors Railway. La sortie du film est prévue pour le 29 juillet 2022.

L'année est en tout cas chargée pour Antonio Banderas, qui a obtenu sa première nomination aux Oscars pour Pain and Glory, et vient de finir le tournage d'Uncharted, dans lequel on le verra aux côtés de Tom Holland et Mark Wahlberg.

