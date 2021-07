L’Ontario et la Colombie-Britannique toujours menacés par les feux de forêt

Partager







L’Ontario et la Colombie-Britannique n’en ont pas encore fini avec les feux de forêt tandis que des évacuations sont toujours en vigueur.

Jeudi, l’Ontario a annoncé que quatre avions-citernes CL415, six spécialistes du Québec et neuf pompiers de Wisconsin se sont joints à leurs équipes pour combattre les feux de forêt qui font actuellement rage dans la province.

Le gouvernement de Doug Ford a annoncé vendredi que plus de 100 pompiers et employés de soutien du Mexique arriveront samedi pour aider à combattre les incendies dans le Nord-Ouest.

CAPTURE DECRAN Doug Ford

«Nous sommes remplis de gratitude envers les pompier(ère)s de l’Ontario et toutes celles et ceux qui les soutiennent et protègent avec courage nos collectivités du Nord», a déclaré Greg Rickford, ministre du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts, dans un communiqué.

«Les équipes mexicaines suivront des séances d’information sur les incendies, la sécurité et les protocoles relatifs à la COVID-19 avant leur déploiement», a-t-on précisé.

«Nous aimerions remercier nos partenaires du Québec, du Wisconsin et du Mexique qui sont des nôtres pour appuyer nos #GardeFeux dans le combat des incendies de forêt dans le Nord-ouest ontarien. Merci de nous prêter main-forte!», a pour sa part indiqué le Service d’urgence, d’aviation et de lutte contre les feux de forêt de l’Ontario, sur Twitter.

Selon les dernières données publiées jeudi après-midi, aucun nouvel incendie n’avait été découvert dans la région Nord-Est. Neuf incendies étaient encore actifs dans cette région, dont trois qui étaient maîtrisés et cinq sous surveillance.

Dans la région Nord-Ouest, 13 nouveaux incendies ont été confirmés en fin d’après-midi, jeudi, tandis que d’autres faisaient l’objet d’une enquête. Des restrictions en raison des incendies étaient toujours en vigueur dans le district de Red Lake, tous les déplacements, l’utilisation et l’accès à plusieurs secteurs y sont notamment interdits.

Colombie-Britannique

En Colombie-Britannique, 305 feux étaient toujours actifs, vendredi après-midi, dont 16 au cours des deux derniers jours. Parmi ces feux, 98 sont considérés comme étant hors de contrôle et 28 sont jugés d’importance dans la province. Ils sont principalement situés dans les régions de Kamloops, du Sud-Est, de Cariboo et de Prince George.

Le service des incendies de la Colombie-Britannique, BC Wildfire, a indiqué vendredi continuer à combattre un feu de forêt au Mount Porter qui est maintenant estimé à 6345 hectares et classé comme hors de contrôle.

Plusieurs alertes d’évacuation étaient toujours en vigueur dans la province. Le district régional de Bulkley-Nechako et la Première nation Takla ont notamment émis un ordre d’évacuation pour la zone entourant les lacs Wolverine, Manson et la route d’accès à la mine Omineca.