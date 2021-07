Pokémon GO: 5 ans après son lancement, ces trois passionnés ne peuvent passer une journée sans jouer

Partager







En juillet 2016, des millions de personnes à travers le monde téléchargeaient sur leur téléphone le jeu Pokémon GO et parcouraient leurs quartiers à la recherche de Pokémon rares. À l’occasion d’un grand événement international réunissant les plus grands adeptes de ce jeu samedi et dimanche, on a rencontré trois joueurs qui ne passent pas une journée (presque!) sans jouer.

Jouer autant dans un bus de la STM qu'à Londres

Au cours des dernières années, Donatien Bourquin, 33 ans, a parcouru quelques parties du globe. Que ce soit en Nouvelle-Zélande, à Londres, ou ici à Montréal, le natif de France a toujours ouvert son application Pokémon GO!

«C’est très très rare les jours que je n’y ai pas joué», concède-t-il.

Cinq ans après après ses débuts, il consacre entre 30 et 45 minutes par jour à son jeu, la plupart du temps dans l’autobus, lors de ses aller-retour au travail.

«Le jeu n’a jamais cessé de se renouveler. Il y a maintenant des événements périodiques qui créént des échanges et des interactions», explique celui qui apprécie le «superbe esprit» de solidarité entre les joueurs.

Il y voit aussi une façon d’explorer son quartier, dans l’arrondissement Ville-Marie à Montréal.

Aujourd’hui, Donatien «n’envisage pas du tout d’arrêter». «C’est une part de ma routine et mon petit moment à toi pour m’échapper», dit celui qu’il qualifie de «ratoureux» et de «stratégiques» les bons joueurs.

Sa plus belle prise : Un Moltres, Pokémon rarissime qualifié de «parfait» en raison de ses atouts.

Jouer pour l’entraide et la communication

Résidant à Blainville, dans les Laurentides, Alexandre Dubois ne peut plus se passer de Pokémon GO. Depuis juillet 2016, il vagabonde dans le centre-ville de Sainte-Thérèse dans les Laurentides et au Centre de la nature à Laval à la conquête des Pokémon les plus rares.

«On rêvait tous d’avoir un Pikachu, un Charmander pour vrai. Ce jeu la permet d’une certaine manière de réaliser notre rêve», confie-t-il.

Après y avoir consacré de nombreuses heures depuis le début, Alexandre souhaite transmettre ses connaissances sur l’univers. Il garde d'ailleurs un bon souvenir de la fois où il a aidé un jeune garçon à trouver un Pokémon rare.

Pour lui, l’accessibilité du jeu explique en parti son succès. «Ça te prend un téléphone, des données. Le jeu peut être téléchargé gratuitement», explique-t-il.

«Plus jeune, je restais dans mon coin et je gamais tout seul. Ce jeu-là est un jeu vidéo qui me permettait de sortir de chez nous, de rencontrer du monde et de leur parler. Aujourd’hui, la plupart de mes meilleurs amis sont des joueurs de Pokémon GO», se réjouit-il.

Grâce à ce jeu, il dit avoir «beaucoup appris sur l’entraide et la communication».

Sa plus belle prise : Un Raykuaza 98% Chromatic

Une communauté adepte de Pokémon GO au Saguenay

Caroline Jourdan, 42 ans, se rappelle du 18 juillet 2016 comme si c’était hier. C’était la première fois qu’elle jouait à Pokémon GO. Depuis, celle qui œuvre comme anesthésiologiste à l’hôpital de Jonquière joue environ une heure quotidiennement.

«Moi ce que je préfère, c’est d’organiser des échanges pour obtenir des Pokémons rares ou régionaux lorsque je voyage à l’étranger», souligne celle qui s’implique aussi dans la communauté du Saguenay.

Son amour pour cet univers l’a même menée à voyager. En 2019, elle a participé au Pokémon GO Fest 2019 à Chicago, le rassemblement par excellence pour les adeptes du jeu. Caroline avait même séjournée dans une auberge de jeunesse accompagnée d’une Québécoise qu’elle ne connaissait pas à l’époque. «Si ça n’avait pas été de Pokémon, je ne l’aurais jamais rencontrée», dit celle qui s’est faite une très bonne amie.

Ses plus belles prises : Les 200 Ronflex qu’elle a capturés.

Pokémon GO en chiffres

Nombre de joueurs actifs : Environ 150 millions (2020)

Revenus en 2020 : 1,3 milliard $ US

Revenus depuis le lancement : 5 milliards $ US

Source : Niantic et Superdata