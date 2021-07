La place D’Youville à Québec se transforme en plage urbaine

Partager







Jusqu’au 7 septembre, vous êtes invités à aller vous glisser les deux pieds dans le sable de la place D’Youville transformée en plage urbaine pour le plus grand plaisir des passants.

En plein centre-ville de Québec, transats, lits à l’abri du soleil et parasols ont été installés afin de créer un décor exotique et estival. En soirée, des lumières s’allument pour une ambiance des plus magiques.

En face du Palais Montcalm et tout près de la porte Saint-Jean, il vous sera facile de trouver un endroit où aller chercher un lunch pour casser la croûte.

L'accès à la plage urbaine de la place D’Youville est entièrement gratuit.

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s