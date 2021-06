Québec: 20 restaurants où manger un bon burger

Partager







Un burger c’est toujours bon, mais encore plus l’été! Aux quatre coins de la ville de Québec, il vous sera facile de trouver un endroit où vous régaler.

Voici 20 restaurants qui excellent dans la préparation de la célèbre boulette entre deux pains!

De vraies frites belges avec un accent québécois. Accompagnées d’un bon burger, c’est le bonheur. À découvrir: le Parigot (bœuf, brie, pommes, mayo, béarnaise, mesclun et tomates) et le Texan (champignons grillés, bacon, fromage suisse et sauce barbecue).

Un gros plus, leur choix impressionnant de mayonnaises maison. Parmi les burgers à déguster, le Méditerranéen (boeuf, feta, chèvre, tomates séchées, tapenade d’olives, oignons, laitue, tomates, mayo et moutarde forte). Du côté des suggestions végétariennes, le noix et épinards est divin (noix, épinards, mozzarella, sauce tomate, laitue, tomates, mayo et moutarde forte).

Que vous soyez du style le Shack (boeuf, fromage Cantonnier, bœuf braisé à la bière rousse, tomate, cornichons, oignon, aïoli, sauce chic), le Robuste (cerf, fromage le Ciel, champignons au whiskey, cornichons, roquette, tomate, sauce aigre-douce aux pruneaux, mayo à l'ail) ou encore laits frappés et poutines, vous serez ravis!

Cette institution culinaire de L’Ancienne-Lorette n’a plus sa réputation à faire. Qui ne connaît pas l’Interfromage de chez Richard? Fromage jaune, boulette, trois rondelles oignons français, fromage en grains, frites et ketchup... un délice.

Depuis mai 2016, le célèbre casse-croûte Pat Rétro a fait peau neuve et offre des nouveautés, en plus du traditionnel menu qui a fait sa renommée (dont ses fameux pains à la viande). Le Mozzaburger est l’un des plus appréciés (sauce chili, mozzarella, bacon, laitue et oignons), tout comme le Texan (sauce BBQ fumée, bœuf, bacon, laitue, oignons et mayo). Pour le dessert, créez votre propre sundae!

Situé au coeur du quartier Petit Champlain, le chalet sportif le Q-de-Sac Resto-Pub propose un menu aux saveurs québécoises dans un décor chaleureux. Si vous avez très faim, il faut opter pour le Burger du Bûcheron (double boeuf haché, double cheddar, bacon, oignons, tomate, roquette, sauce BBQ, mayo maison, frites, verdure).

On aime le concept de bar sportif anarchiste et les burgers démesurés comme le Crise cardiaque (triple galette de bœuf, triple cheddar, triple bacon, saucisse hot-dog, champignons, oignons, laitue, tomate et sauce BBQ). Pour les plus raisonnables, il faut essayer La Belle (fromages brie et Monterey Jack, gelée de figue roquette et oignons caramélisés).

Un style bistro à mi-chemin entre Paris et New York qui offre des aliments locaux. Ici, les burgers sont très populaires sur le menu. Entre autres, le Québec (bœuf haché AAA, fromage Emmental de Charlevoix, confiture de bacon, mayonnaise érable et romarin, oignons frits, roquette).

Un arrêt est tellement le bienvenu afin de goûter le Burger deluxe (pain artisanal, bœuf, fromage, bacon, rondelles d’oignon, laitue, tomate, cornichons et sauce BBQ) ou le Burger de poisson (pain artisanal, filet de morue panée, sauce tartare, laitue et oignons rouges). Service amical, plats délicieux, prix abordables.

Sur l’avenue Cartier, les gourmands se donnent rendez-vous au Burger Cartier afin de se permettre un burger original. Sur place, entre autres, le Bourbon (fromage à la crème, oignons confits, bacon, laitue, tomate et mayo) et le Cartier (rondelle d'oignon à la bière, fromages en grains, oignons, laitue, tomate, ketchup, moutarde, relish et mayo).

Un resto-bar au style contemporain et spécialisé en nourriture rapide distinctive. Les burgers font le bonheur des clients dont celui à la fondue chinoise (noix de ronde de bœuf marinée, mozzarella fondu, oignons, sauce orientale) et le Croustillant (filet de Poulet pané, sirop d’érable, bacon, laitue, tomates, mayo).

Ici, les bières se dégustent aussi dans les plats. Le Burger du Brasseur (bœuf, cheddar Perron 1 an, relish IPA, sauce VM, laitue, tomates, oignons croustillants) et le burger Brisket (bœuf fumé et injecté de bière Gigonne, compote d’oignons au bacon, Monterey Jack, mayo aux piments et à la bière Libertine, salade de chou, cornichons frits) vous donneront envie d’y retourner souvent!

Ici, un petit resto de quartier de style rétro, avec une ambiance très décontractée, ce que l’on adore. On adore le Sandwich de boeuf effiloché (pain brioché, effiloché de bœuf en sauce tomate, crème sure, salade, cornichons et sauce Buffalo).

Avec son ambiance feutrée et ses tables rondes découpées dans un arbre, cette microbrasserie est un incontournable à Limoilou et à Stoneham. Impossible de résister au cheeseburger double en accord avec l’une de leurs délicieuses bières. Un plus pour l’endroit, les viandes du menu proviennent d’Élevages écoresponsables de fermiers locaux.

As tu déjà essayé notre burger de canard avec foie gras ? Il est malade ! disponible sur uber eat, doordash, skip et en take out du mercredi au dimanche de 17h à 21h. Publié par Rideau Rouge sur Jeudi 22 octobre 2020

Le Rideau Rouge, c'est un resto urbain qui se démarque par ses burgers gourmets et une boîte à chansonniers. On vous propose, entre autres, le Burger de canard (canard haché, bacon, poire marinée au gin, foie gras, mayo téquila lime, cheddar fort, laitue et tomates). Un endroit à découvrir, pour le souper ou pour une sortie entre amis.

Selon vos goûts, il sera possible de changer votre viande pour du poulet ou la galette végé. Parmi les vedettes, le Black BBQ (boeuf, cheddar à la Guinness, bacon, sauce BBQ, laitue et tomate). Bouffe, bière et cocktails pour une sortie réussie.

Les Fistons est l’endroit idéal pour manger un bon repas en bonne compagnie dans Limoilou. Les burgers sont savoureux et originaux! Le Burger provocant au poulet frit est irrésistible (jalapenos rôtis, mayo chipotle, bacon, mozzarella, roquette), tout comme le Burger chèvre (tomates confites, fromage de chèvre, caramel balsamique et roquette).

Le Café-Bar Artefact, le deuxième restaurant de l'Auberge Saint-Antoine, est l'endroit dédié pour prendre un repas sur le pouce ou un verre au bar. Dans une ambiance décontractée, régalez-vous du burger Artéfact (bœuf, pancetta, pomme paille, fromage Suisse et mayonnaise au romarin).

Un café bistro toujours prêt à vous accueillir dans une ambiance old school comme dans le temps! Coup de cœur pour le Burger Saint-Urbain (bœuf, Cantonnier fumé, oignons confits, mayo à l’ail, roquette et tomates).

Leurs burgers sont garnis d’une sauce secrète et délicieuse. Parmi les meilleurs, le Bang Bang Burger (boeuf, poulet croustillant, bacon, salade, tomates, mayo maison et fromage) et le Mac & Cheeseburger (croquettes de “kraft diner” dans un cheeseburger, ketchup, oignons et cornichons).

