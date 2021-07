28 vedettes québécoises qui ont posé en maillot de bain sur Instagram

Partager







L’été est synonyme de selfies et de photos sur le bord de la plage ou de la piscine, et nos influenceuses et stars québécoises préférées ne font pas exception.

Ces stars québécoises ont récemment partagé des photos ensoleillées où on les voit en bikini et en maillot de bain.

Voyez-les dans la vidéo ci-dessus!

Vous y verrez:

Elisabeth Rioux Béatrice Bouchard Catherine Paquin Naadei Lyonnais Cath Bastien Juliette Gosselin & Sarah-Maude Beauchene Lucie Rhéaume Vanessa Duchel Andréanne Lapointe Marina Bastarache Claudie Mercier Claudia Tihan Gabrielle Marion Maud Poulin Noemie Lacerte Noemie Bannes SJ Bleau Catherine Brunet Emy-Jade Greaves Jennifer Nogue Jessika Dénommée Mila Taillefer Jessica Gaudet Cassandra Bouchard Rosalie Lessard Lysandre Nadeau Emma Verde Rym Nebbak

