Voici 10 rêves les plus communs et leur signification

Les rêves auraient la capacité d’exprimer subconsciemment certains désirs, craintes ou envies, surtout s’ils sont récurrents.

Si vous vous êtes réveillés avec des images vives d’un rêve toujours imprimé dans votre mémoire, cet article pourrait vous intéresser!

Selon un sondage réalisé par Amerisleep, ces rêves sont les plus souvent rapportés et communs.

On vous dévoile du même coup quelques théories sur la signification qu’ils pourraient avoir.

10. Être en retard, manquer le bus, le train ou l’avion (25,5%)

La signification la plus plausible de ce rêve est le stress et l’anxiété. Il se peut que l’anticipation d’un événement particulier qui s’en vient cause ces rêves ou encore un style de vie trop intense.

9. Tourner en rond ou bouger très lentement (25,8%)

Si vous rêvez que vous marchez, ou courrez, mais que vous ne vous dirigez nulle part, ce serait possiblement dû à un horaire trop chargé.

8. Se perdre (27,1%)

Plusieurs interprétations de ce rêve sont proposées, mais la plus fréquente serait une déconnexion entre votre vie actuelle et celle que vous aimeriez vivre. Vous ne vivez pas pleinement votre plein potentiel et sentez qu’un changement doit s'opérer.

7. Perdre ses dents (27,3%)

Ce rêve peut représenter le deuil, ou un changement important qui s'effectue actuellement dans votre vie. Il est possible aussi que vous ayez simplement besoin d’aller chez le dentiste (et pensez à votre rendez-vous annuel qui s’en vient).

6. Mourir ou la mort d'un proche (29,5%)

Ce type de rêve peut être troublant, mais ne doit pas être interprété littéralement. Rêver à la mort d’un proche peut représenter la peur de perdre cette personne dans notre vie ou encore une transformation de cette personne. Si on rêve à sa propre mort, cela peut signifier un changement important dans sa vie, un renouveau.

5. Voler (32,6%)

Ce rêve peut apporter un sentiment libérateur si votre envol est paisible et amusant. Il signifie que vous êtes en contrôle de votre vie ou d’une situation particulière. Si votre vol est dangereux ou stressant, cela peut toutefois signifier un sentiment de perte de contrôle.

4. Ne pas être préparé pour un événement ou un test (34%)

Ce rêve peut exprimer une crainte de ne pas être paré à toutes éventualités et une certaine incertitude dans votre vie.

3. Retourner à l’école (37,9%)

Si vous rêvez que vous retournez à votre ancienne école, secondaire, primaire, Cégep ou université, cela exprime un retour aux sources ou certaines leçons apprises par le passé qui vous seront utiles dans le futur.

2. Être pourchassé (50,9%)

Un rêve pas reposant du tout qui est très fréquent! Il signifie que vous ignorez certaines situations stressantes dans votre vie, qu’elles soient financières, relationnelles ou professionnelles. C’est le moment d’affronter vos démons!

1. Tomber (53,5%)

Le rêve le plus fréquent? C’est de chuter. Il vient miroiter un sentiment d’infériorité ou d’insécurité dans votre vie. Peut-être que vous avez peur d’échouer une certaine tâche un projet.

Bonne nuit!

