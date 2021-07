Camila Cabello répond aux «body shamers», après avoir porté un «crop top» en courant

Partager







La chanteuse a partagé un TikTok inspirant dans lequel elle affirme aimer son corps comme il est.

Durant le week-end, la jeune femme de 24 ans a profité d’une belle journée dans le parc pour faire un peu de jogging, pour sa santé, comme elle l'explique dans sa vidéo.

Vêtue d'une paire de leggings et d'un soutien-gorge de sport exposant son ventre, la vedette a rapidement été victime de commentaires désobligeants à propos de son corps sur les réseaux sociaux.

La star a décidé de répondre du tac au tac à ces personnes, par le biais de son compte TikTok:

«Je courais dans le parc, je me mêlais de mes affaires, essayant de rester en forme. Je porte un haut écourté qui dévoile mon ventre. Je ne le rentrais pas, parce que je COURAIS et EXISTAIS, comme une personne normale qui ne rentre pas toujours son ventre!», a-t-elle dit dans sa vidéo intitulée «I luv my body» («J’aime mon corps»).

«Puis, je me suis souvenue: être en guerre contre son corps, c’est passé. Je suis reconnaissante envers mon corps qui me laisse faire ce que j’ai besoin de faire. Nous sommes de vraies femmes avec des courbes, de la cellulite, des vergetures et du gras, et nous devons le célébrer.»

La vidéo a amassé rapidement une tonne de vues et de commentaires positifs, remerciant Camila d’être un modèle positif pour ses jeunes fans.

Elle a tellement raison!

