Le milliardaire Jeff Bezos s'en va dans l'espace demain : voici ce qu'il faut savoir

C’est à bord d’un appareil de sa compagnie spatiale Blue Origin que le milliardaire fondateur d’Amazon Jeff Bezos doit décoller dans l’espace mardi matin, depuis un site localisé dans le désert de l’Ouest du Texas. Il s’agit du premier vol de Blue Origin avec des personnes à bord, après 15 vols d’essai réussis. Voici ce qu'il faut savoir.

La fusée New Shepard

La fusée New Shepard dans laquelle prendront place Jeff Bezos et trois passagers fait 18 mètres de hauteur et 3,5 mètres de largeur. Elle sera propulsée dans l’espace à l’aide d’un moteur BE-3 alimenté par de l’oxygène liquide et de l’hydrogène.

Sur le dessus, la capsule pressurisée est dotée des plus grandes fenêtres jamais utilisées pour l’espace. Jusqu'à 6 personnes peuvent y prendre place pour vivre quelques minutes en apesanteur.

La fusée est totalement automatisée et réutilisable.

Un vol de seulement... 10 minutes

Le décollage aura lieu à précisément 8h CDT (ajouter une heure pour obtenir notre heure avancée de l’Est) et la capsule retombera 10 minutes plus tard sur terre à l’aide de parachutes.

Après deux minutes trente, la capsule se séparera de la fusée et les passagers seront en apesanteur.

Quatre minutes après le décollage, la capsule s'élévera au-delà de la ligne de Kármán, à plus de 100 km au-dessus du niveau de la mer, là où commence l'espace.

Dix minutes après le décollage, la capsule atterrira grâce à des parachutes.

La date du 20 juillet n’a pas été choisie par hasard

Ce n'est pas un hasard si Bezos a choisi le 20 juillet pour faire son vol. Cela fera exactement 52 ans que les astronautes Neil Armstrong et Buzz Aldrin auront été les premières personnes à mettre le pied sur la lune lors du voyage d’Apollo 11. Ce clin d'oeil est une façon de leur rendre un hommage.

Neil Armstrong

Plus vieux et plus jeune passager

Quatre personnes prendront place à bord de la capsule. Jeff Bezos sera accompagné de son frère Mark. Avec eux, on retrouvera le plus jeune passager à se rendre dans l’espace, Oliver Daemen (18 ans), qui est détenteur d’un brevet de pilote.

Il y aura aussi la personne la plus âgée de l'histoire à se rendre dans l’espace, Wally Funk (82 ans), une aviatrice américaine.

Bientôt le tour du grand public?

On pourra peut-être voir de notre vivant la possibilité d’acheter un billet pour se rendre dans l’espace, même si d’autres tests seront encore nécessaires.

La semaine dernière, Richard Branson, le grand patron de Virgin, a battu Jeff Bezos de quelques jours en devenant le premier milliardaire à s’envoler dans l’espace avec un engin d’une entreprise qu’il a lui-même créée, le Galactic Origins.