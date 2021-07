Près de 200 morts en Europe suite aux importantes inondations des derniers jours

Partager







L’Europe se relève difficilement des inondations qui ont frappé plusieurs pays dans les derniers jours, l’Allemagne en particulier, faisant des dizaines de morts, des centaines de blessés et détruisant des quartiers complets.

En Allemagne, le dernier bilan fait état d’au moins 165 décès dans le pays, un chiffre qui devrait encore s’alourdir avec les recherches des nombreux disparus. Ces inondations qui ont particulièrement frappé les régions de l’ouest constituent la plus grande catastrophe naturelle de l’histoire récente du pays.

«Nous vivons aujourd’hui une tragédie incroyable (...) que nous devons surmonter avec beaucoup de force», a déclaré lundi le ministre de l’Intérieur Horst Seehofer en déplacement dans la commune de Bad Neuenahr-Ahrweiler, dans la région de Rhénanie-Palatinat.

Plus tôt dimanche, la chancelière Angela Merkel s’est rendue sur place, dans le village de Schuld, non loin de Bonn, où la rivière Ahr, transformée en torrent furieux, a détruit une partie du centre historique.

«La langue allemande a du mal à trouver les mots pour décrire la dévastation causée», a confié la chancelière.

Tenant fermement la main de la dirigeante régionale Malu Dreyer, handicapée par la sclérose en plaques, la chancelière s’est laissé guider de ponts effondrés en maisons éventrées, longeant des montagnes de débris boueux.

Plusieurs milliards d’euros en soutien

Elle a promis que «le gouvernement fédéral et les régions agiront ensemble pour remettre progressivement de l’ordre» dans les zones sinistrées.

Dès mercredi, une aide d’urgence d’au moins 300 millions d’euros sera présentée par le gouvernement, avant un vaste programme de reconstruction de plusieurs milliards d’euros.

Les violentes crues de la nuit du 14 au 15 juillet ont aussi touché le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche et la Belgique. Dans ce pays, elles ont fait 31 morts, portant le bilan total à 196 victimes en Europe.

Inondations et réchauffement climatique

Le réchauffement du climat a été mis en cause autant par des experts que par les responsables politiques. Mme Merkel a appelé dimanche à faire un «très grand effort» pour accélérer les politiques climatiques.

«Nous devons nous dépêcher, nous devons être plus rapides dans la lutte contre le changement climatique», a estimé la chancelière lors d’un échange avec la presse et les habitants, après avoir arpenté le village dévasté de Schuld, dans l’ouest du pays.

Ces intempéries ont placé la question du réchauffement climatique au centre de la campagne électorale, qui bat son plein en Allemagne en vue du scrutin législatif du 26 septembre au terme duquel Angela Merkel quittera le pouvoir.

Une atmosphère plus chaude retient en effet davantage d’eau et peut provoquer des précipitations d’extrême intensité. Celles-ci peuvent avoir des conséquences particulièrement dévastatrices en zones urbaines, avec des cours d’eau mal drainés et des constructions en zone inondable.