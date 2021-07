Skate 4: une première vidéo pour le titre en développement

Partager







Un an jour pour jour après son dévoilement, Electronic Arts donne des nouvelles du prochain Skate avec une intrigante première vidéo... qui nous donne hâte d’en découvrir encore plus!

• À lire aussi: Le prochain Skate misera sur du contenu créé par la communauté, précise EA

Hélas, du côté du studio Full Circle, formé spécialement pour piloter ce quatrième volet de la série culte, qui, on le rappelle, est absente des écrans depuis plus de dix ans, on n’a toujours pas voulu montrer au grand public de premières images du titre.

On confirme toutefois que Skate 4 (ou peu importe le nom qui sera ultimement choisi) est toujours en chantier, même si le processus en serait encore à ses premiers balbutiements. Et, comme pour tourner un peu le fer dans la plaie, on indique aussi que quelques streamers et planchistes ont eu l'occasion de voir du gameplay. Ça, ça fait un peu mal!

La capsule, d’un peu plus d’une minute, se penche donc plus sur le développement du jeu de planche à roulettes qu'autre chose, avec notamment quelques séquences de skaters en pleine séance de capture de mouvements.

En d'autres mots, c'est bon de savoir que le titre est toujours dans les plans d'EA, mais disons que quelques premières images n'auraient pas fait de mal. Parce que, comme le dit le narrateur à la fin de la bande-annonce, «this is such a tease»... c'est vraiment agace!

