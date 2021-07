Tom Clancy’s XDefiant: un FPS multijoueur gratuit annoncé par Ubisoft [VIDÉO]

Partager







Un FPS multijoueur débarque sous la franchise Tom Clancy d’Ubisoft. Tom Clancy’s XDefiant semble vouloir faire concurrence à Call of Duty, qui domine présentement ce style de jeu.

Le nouveau jeu d’action rapide sera gratuit et se déroulera dans les univers de The Division, Rainbow Six et Ghost Recon. Par le fait même, les personnages disponibles proviendront des factions existantes des multiples jeux présents de la franchise Tom Clancy.

Il sera possible de choisir son arsenal d’armes primaires et secondaires, ses accessoires et de modifier les préférences au fur et à mesure qu’on avance dans le jeu.

Par ailleurs, lors de la présentation d’Ubisoft de lundi, le directeur créatif Jason Schroeder et le producteur exécutif Mark Rubin demandent à plusieurs reprises aux joueurs de partager leurs suggestions et opinions à propos du jeu. Un sous-forum Reddit, un serveur Discord, ainsi que les forums Ubisoft sont prévus à cet effet et accessibles via le site web officiel du jeu.

Pour les joueurs PC au Canada et aux États-Unis, il est maintenant possible de s’inscrire sur playxdefiant.com et courir la chance d’essayer le jeu avant tout le monde lors du bêta fermé du 5 août. Pour tous les autres joueurs sur consoles, il faudra s’armer de patience et surveiller les mises à jour d’Ubisoft.

