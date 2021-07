À faire rêver : en Italie, vous pouvez devenir propriétaire en ne dépensant que 3$

Partager







Votre loyer sur le Plateau-Mont-Royal est hors de prix et vous rêvez de l’Italie? Une petite ville italienne dans la région de Sicile vous propose d’acquérir une propriété pour la modique somme de 3$ (2 euros), soit moins qu’une pointe de pizza.

Les propriétés choisies sont situés dans le quartier du vieux Saracen dans le centre historique de Sambuca di Sicile. Cette partie de la ville avait été laissés à l’abandon il y a plus d’une cinquantaine d’année en raison d’un tremblement de terre important, rapporte le média CNN.

C’est la deuxième fois que Sambuca di Sicilia tente cette expérience. En 2019, seize propriétés avaient été mises sur le marché et avaient toutes trouvé preneurs. À cette époque, c’était aussi pour contrer contre l’exode rural des Italiens.

On doit quand même vous avertir. Il est fort possible que la somme payée par l’acheteur sera plus élevée que 3$. En fait, cela fonctionne par surenchère. Il y a deux ans, les premiers appartements s’étaient vendus entre 7,500$ et 15 000$. Aussi, vous devez faire un dépôt de 7500$ lors de votre offre d’achat, mais qui vous est remis. Et tel que dit par le magazine Geo, ces maisons ont souvent besoin d’un peu d’amour.

Selon le maire adjoint Giuseppe Cacioppo, les principaux intéressés proviendraient essentiellement du Moyen-Orient (Égypte, Turquie, Iran, etc.).

Les maisons d’un étage mesurent entre 530 pi2 et 860 pi2. C’est l’équivalent d’un 2 et demi ou d’un petit 3 et demi ici.

Avantages

Cette offre a engendé des retombées économiques pour cette région touristique. Depuis, Sambuca a vu naitre des boutiques d’artisans, des laboratoires photo et des bars à vin.

Ce n’est pas la première fois que des villes italiennes tentent des approches à l’international pour raviver leurs économies. Selon les informations rapportées par le réseau CNN, les villages de Santa Fiora et de Rieti, situés respectivement en Toscane et dans le Latium, en Italie, ont mis en place de tels incitatifs dans l’espoir d’attirer des visiteurs dans leurs communautés désertées par les touristes en raison de la COVID-19.

Prêt pour l’aventure? Vous avez jusqu’au 5 novembre pour postuler.