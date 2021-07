Etsy Design Awards: 5 artisans québécois se trouvent parmi les finalistes

Partager







Les Québécois et Québécoises savent déjà qu’il y a une tonne d’artisans locaux qui fabriquent du très beau sur Etsy. Mais c’est toujours agréable de voir des artisans du Québec rayonner à l’international lors des Etsy Design Awards.

Pour la troisième édition annuelle, cinq talents québécois se trouvent parmi les 100 finalistes de partout à travers le monde.

Les voici:

courtoisie

En collaboration avec la créatrice de mode Noémiah (Noémie Vaillancourt), Stéphanie a conçu ce collier sculptural en porcelaine, composé d'une centaine de marguerites fantaisistes méticuleusement travaillées à la main et liées entre elles par un fil d'or.

courtoisie

Kino Guerin Furniture est une entreprise familiale dirigée par l'artisan et créateur Kino Guerin et sa femme Elyse, qui dirige la gestion, la photographie et le site web, et qui aide parfois Kino dans la fabrication. La pièce retenue pour les Etsy Design Awards est cette table basse «crazy carpet»!

courtoisie

La créatrice de bijoux Sheena Purcell a commencé à fabriquer des bijoux tout en enseignant au Japon après avoir reçu son BFA en bijouterie en 2004. Cette bague de fiançailles est ornée d'un saphir australien taille poire turquoise, rehaussé d'une grappe latérale de diamants canadiens.

courtoisie

Diplômée en design industriel, la Montréalaise Tamara Bavdek a fondé Thisilk à la fin de 2008, après avoir conçu sa première paire de boucles d'oreilles en dentelle en 2006. Composé de dentelle vintage teinte à la main et soigneusement cousue dans des fleurs en trois dimensions liées par un cordon de cuir brut, de pièces en laiton et de perles en bois, cet ensemble de trois boucles d'oreilles légères est inspiré d'un art perfectionné dans les îles du Pacifique, où les fleurs sont portées pour s'exprimer.

courtoisie

Gré est une marque montréalaise de bijoux originaux faits à la main, conçus pour célébrer la couleur et la forme d'une manière portable. Chaque pièce de Gré a sa propre place dans le monde et est complètement unique. Ce collier sélectionné pour les Etsy Design Awads 2021 ne fait donc pas exception!

Pour choisir le grand gagnant de cette troisième édition, le jury, composé de Meena Harris, Joseph Altuzarra, Leanne Ford et de l'experte en tendances Etsy Dayna Isom Johnson, évaluera la qualité, la créativité, l’utilité et le facteur «wow» des différentes créations. Le gagnant sera annoncé à la fin du mois d’août 2021!

Le grand gagnant du prix Etsy Design Awards recevra 20 000$ US! La deuxième place recevra le prix Silver Etsy Design Awards de 15 000$ US et la troisième place recevra le Bronze Etsy Awards de 10 000$ US.

Finalement, le public peut également participer en votant pour sa création préférée, en lui attribuant une mention «favoris» sur Etsy. Le gagnant du vote du public remportera 5000$ US.

Allez donc voter pour nos talentueux artisans québécois!

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s