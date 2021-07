Dune se dévoile un peu plus avec des extraits IMAX inédits

Partager







Les studios Warner Bros. ont permis aux amateurs de Dune de visionner les dix premières minutes du film de Denis Villeneuve, en plus de leur présenter des entrevues de l’équipe et une nouvelle bande-annonce, le tout en format IMAX, mercredi.

• À lire aussi: Denis Villeneuve amer que Dune doive sortir simultanément en salle et sur HBO Max

En Amérique du Nord, les 21 et 22 juillet sont dédiés à Dune, film de Denis Villeneuve, qui sera présenté à la 78e Mostra de Venise, le 3 septembre, avant de prendre l’affiche, le 22 octobre prochain. Les studios Warner Bros. ont décidé d’organiser une série d’événements promotionnels gratuits et à guichets fermés dans les cinémas IMAX, incluant une salle de Montréal.

«J’ai rêvé de Dune pendant très longtemps», a souligné Denis Villeneuve en anglais, dans un message vidéo diffusé pendant la projection.

«Le film est fait pour être vu en format IMAX», a ajouté le cinéaste.

Quelques secrets

Lors de cette présentation d’une demi-heure, les aficionados ont ainsi pu découvrir les dix premières minutes du long métrage, suivies de ce que Denis Villeneuve a qualifié de «scène préférée», celle où le duc Leto (Oscar Isaac), Paul (Timothée Chalamet), Gurney Halleck (Josh Brolin) et Kynes (Sharon Duncan-Brewster) vont survoler une chenille-usine en ornithoptère afin d’inspecter la récolte de l’épice. On y voit également l’arrivée d’un ver des sables et la réaction de Paul à l’air saturé d’épice.

Les dix premières minutes du long métrage débutent avec une introduction par Chani (Zendaya), qui explique la manière dont les Harkonnen ont investi Arrakis et se sont approprié l’épice – indispensable pour l’Empire – en écrasant les Fremen, habitants de la planète. Le film se poursuit avec les événements importants du livre, le réveil de Paul sur Caladan et l’arrivée de la Révérende Mère Gaïus Helen Mohiam (Charlotte Rampling) venue s’assurer du transfert d’Arrakis à la maison Atréides.

La manière dont Denis Villeneuve a décidé de présenter «la voix», la technique de contrôle d’autrui que dame Jessica (Rebecca Ferguson) apprend à Paul, a également été dévoilée, le réalisateur québécois ayant décidé de faire entendre les dialogues en écho après un silence. Autre nouveauté, les techniques de combat au corps des Atréides, un aperçu du baron Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård) et de Glossu Rabban (David Bautista).

En plus d’applaudir de nouveaux extraits de l’œuvre et de la deuxième bande-annonce mise en ligne, les "fans" de la saga de science-fiction de Frank Herbert ont pu également entendre Hans Zimmer, compositeur de la trame sonore, indiquer que la musique, qui inclut des voix, soulignait «la puissance et la richesse des personnages féminins».

Dune, de Denis Villeneuve, prendra l’affiche le 22 octobre. Il s’agit du troisième report de la sortie du long métrage, le premier de deux volets, en raison de la pandémie de COVID-19.

