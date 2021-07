États-Unis: plus grande chute de l'espérance de vie en 77 ans

Partager







La pandémie de COVID-19 a profondément fait mal aux États-Unis, au point où l’espérance de vie a chuté d’un an et demi en 2020, ce qui représente une première depuis la Seconde Guerre mondiale.

L’information a été divulguée mercredi par le Centers for Disease Control and Prevention, l’agence fédérale qui s’occupe de la santé publique américaine, rapporte le journal britannique The Guardian.

L’espérance de vie était de 78 ans et 10 mois en 2019 avant de passer à 77 ans et 4 mois en 2020.

Évidemment, la pandémie a été la principale cause de cette chute -- on estime qu'on peut lui attribuer 74% du problème.

Pas moins de 3,3 millions d’Américains sont morts en 2020 (par rapport à 2,8 millions en 2019), dont 318 000 personnes de la COVID-19.

Autre que la COVID-19, les surdoses de drogue ont aussi eu un impact dans cette diminution.

Pire pour les minorités

Les personnes issues des minorités comme les Afro-Américains et les personnes hispaniques ont été encore plus touchées avec une baisse de leur espérance de vie de trois ans.

De leur côté, l’augmentation du nombre d’homicides a joué un rôle significatif.

Les deux groupes ont été touchés par le manque de soins de santé de qualité, des conditions de vie insalubres ainsi que le fait d’avoir continué à travailler pendant que la pandémie frappait au plus fort.

L'espérance de vie est une estimation du nombre moyen d'années qu'un bébé peut vivre selon une année spécifique. Il s'agit d’une donnée importante sur la santé d'un pays.