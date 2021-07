La fille de Carey et Angela Price «crash» une entrevue de ses parents en direct

Partager







SURPRISE!

Quoi de plus l'fun qu'un enfant (ou n'importe quoi d'autre) apparaissant à l'improviste dans une entrevue en direct?

RIEN!

Le 16 juillet, Ève-Marie Lortie a eu le privilège de s'entretenir avec Carey Price et sa femme, Angela, pour préenregistrer une entrevue qui a été diffusée ce matin, à Salut Bonjour.

L'animatrice a discuté avec le couple de son année mouvementée et de son implication importante auprès du Club des petits déjeuners.



Au courant de l'entretien, Liv, la fille aînée de Carey et Angela, s'est jointe à eux et a complètement volé la vedette.

En effet, la petite a débarqué sans s'annoncer dans la pièce où ses parents étaient en visioconférence. Elle a grimpé sur le lit et a fait de jolis sourires à la caméra. Très à l'aise, elle a pris la pose derrière sa mère et son père durant une longue partie de l'entrevue.





Ève-Marie a sauté sur l'occasion pour poser des questions à Liv, lui demandant ce qu'elle ferait de son été. Cette dernière a mentionné qu'elle avait prévu de colorier, de jouer au parc et de se faire de nouveaux amis.

Il est aussi très rare que l'on voie Carey Price interagir avec ses enfants, dans un tout autre contexte que celui du hockey.

Martin Chevalier / JdeM





Rappelons que l'entrevue a eu lieu avant les discussions concernant le possible repêchage de Carey Price par le Kraken de Seattle, mais son mot de la fin nous donne un peu d'espoir quant à son retour à Montréal.

Pour voir l'entrevue, c'est dans l'extrait ci-dessus! Liv fait sa grande apparition à environ 5 minutes 40 secondes.

