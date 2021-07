Le volet jeux vidéo de Netflix se concentrera d’abord sur les titres mobiles

Partager







Les échos de la semaine dernière disaient vrai: Netflix compte réellement se lancer dans les jeux vidéo, a confirmé le géant du divertissement, mardi, dans une lettre à ses investisseurs.

Si les informations rapportées par Bloomberg ne donnaient pas grand pistes quant à la direction que prendrait Netflix avec ce nouveau volet, on apprend finalement que l’entreprise va privilégier dans un premier temps les jeux sur appareils mobiles.

Ce faisant, le groupe californien, se disant encore au début du processus, souhaite «bâtir sur [ses] efforts précédents en termes d’interactivité (par exemple Black Mirror Bandersnatch) et [ses] jeux de Stranger Things».

«Nous voyons les jeux vidéo comme une nouvelle catégorie de contenu pour nous, un peu comme notre expansion vers les films originaux, l’animation et la télévision non scénarisée», précise Netflix.

L’entreprise a ainsi confirmé que son volet jeux vidéo sera inclus dans l’abonnement régulier au service, sans aucuns frais additionnels.

Rappelons que la semaine dernière, un article de Bloomberg indiquait que Netflix avait engagé un ancien cadre d’Electronic Arts et d’Oculus, Mike Verdu, pour mener son projet vidéoludique.

Plus spécifiquement, Verdu a été embauché en tant que «vice-président du développement de jeux», ce qui laisse présager que Netflix compte concevoir ses propres titres, même si l’arrivée sur sa plateforme de jeux de développeurs tiers ne semble pas non plus exclue de l’équation.

Toutefois, du moins à court terme, on ne risque pas de voir Netflix s’aventurer dans le domaine du cloud gaming et ainsi faire compétition à Microsoft, Google ou Amazon, qui comptent tous des services du genre.

En guise de comparaison, l’offre mobile de Netflix pourrait à la limite ressembler davantage à ce qu’Apple propose avec son service Apple Arcade, qui se veut une collection de jeux pour iOS et MacOS sous la forme d’un abonnement mensuel. On ne sait cependant pas encore sous quelle forme le géant du streaming livrera ses jeux à ses abonnés.

Cela dit, comme le volet jeux vidéo de Netflix est maintenant annoncé officiellement, on risque d’en connaître encore plus sur les intentions du groupe sous peu.

