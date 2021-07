Pro Evolution Soccer devient eFootball et sera gratuit [VIDÉO]

Partager







Pour concurrencer EA Sports et sa franchise FIFA, Konami a annoncé que Pro Evolution Soccer adoptera un nouveau nom, eFootball, et sera gratuit sur consoles, PC et mobiles dès cet automne.

eFootball sera disponible seulement en format numérique. Au lieu de faire des sorties annuelles, le jeu recevra des mises à jour régulières.

Konami a rebâti le jeu en utilisant le moteur Unreal. Selon le développeur japonais, l'un des plus grands changements se fera sentir dans la jouabilité grâce une nouvelle technologie nommée «motion matching», conçue pour rendre les animations des joueurs beaucoup plus réalistes. Les joueurs pourront donc choisir en temps réel différents mouvements durant les matchs.

Au lancement, eFootball proposera des matchs locaux avec le FC Barcelone, le Bayern Munich, la Juventus Turin, Manchester United, Arsenal, les Corinthians, River Plate, Sao Paulo et Flamengo. De plus, il sera possible de jouer contre des adversaires entre consoles de la génération actuelle et de la dernière génération.

Konami promet aussi que, prochainement, eFootball sera complètement cross-platform.

Voici les mises à jour à venir, promises par Konami:

Bien sûr, qui dit gratuit dit aussi qu’il faudra payer pour accéder à certains contenus. Le contenu du jeu va croître avec le temps, mais certains modes de jeu seront vendus sous forme de DLC optionnels.

Lionel Messi et Neymar Jr., deux des plus grands footballeurs de tous les temps, font office d’ambassadeurs pour eFootball. De plus, Andrés Iniesta et Gerard Piqué ont été impliqués dans le développement du jeu en tant que conseillers, respectivement pour le gameplay offensif et pour le gameplay défensif.

eFootball de Konami sera disponible gratuitement dès cet automne sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Android et iOS.

