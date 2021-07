Vous pourriez gagner cette incroyable coupe Stanley en bonbons

Partager







Ok, on n'a peut-être pas vu la vraie de vraie coupe Stanley à Montréal cette année, mais on est passé ben proche.

En attendant le moment de gloire qui viendra bientôt, on est sûr, de valeureux fans de la Sainte-Flanelle ont proposé différentes coupes Stanley de leur cru.

Des fois, c'était en bagels: La coupe Stanley en bagels est la chose la plus montréalaise que vous verrez aujourd’hui

Des fois, c'était en cône orange:

Mais attention, on vient d'en apercevoir une qui nous semble délicieuse en plus d'être magnifique. Elle nous provient directement de Châteauguay, et elle est en grandeur réelle.

Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'elle pourrait être à vous.

«On en profite avec la folie du repêchage de la LNH pour vous permettre de gagner la coupe en bonbons. On sait que Montréal n'a pas réussi à l'avoir cette année mais il n'est pas trop tard pour que VOUS puissiez la gagner», écrivent les créateurs de la superbe coupe: la confiserie Clémex.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que les employés de la confiserie se sont donnés: La coupe offre 8 Kilos de bonbons (8 KILOS!) et a demandé 20h de travail.

Tous les détails pour participer au concours se trouvent dans la publication Facebook de Clémex disponible ci-haut. Vous avez jusqu'au 27 juillet pour participer.

Bonne chance et bonne dégustation.

