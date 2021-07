Découvrez le vernis à ongles meilleur vendeur chez ces 8 marques adorées

Partager







Certaines couleurs pour les ongles sont si populaires qu’elles deviennent des classiques. Découvrez les meilleurs vendeurs de ces marques qu’on adore.

• À lire aussi: 10 couleurs de vernis originales pour faire changement du rouge, du beige et du noir

Malgré les tendances qui changent tout le temps, certaines marques remarquent avoir une ou deux teintes de vernis à ongles qui ne passent jamais de mode. Celles-ci restent au top des ventes saison après saison, et même année après année.

Leur succès est souvent dû à la capacité de la teinte à traverser le temps, ou encore au fait qu’elle va bien a plusieurs teints de peau.

Voici donc le meilleur vendeur de 8 marques de vernis à ongles qu’on adore:

Courtoisie

Ce vernis neutre est un classique, avec raison! Souvent utilisé pour des mariages et adorés par les célébrités, il se porte tant dans la vie de tous les jours que pour les plus grandes occasions.

ACHETER ICI

Courtoisie

Celui-ci est plus surprenant puisqu’avec ses paillettes multicolores, il est moins passe-partout! Néanmoins, une bouteille de Turn it up est vendue à chaque deux minutes quelque part dans le monde.

ACHETER ICI

Courtoisie

Tout comme Ballet Slippers, cette teinte est si populaire grâce à son côté intemporel. Les gens l’adorent et elle reste au top des ventes pour OPI!

ACHETER ICI

Courtoisie

Ce vernis à ongle pourrait sembler être un blanc classique, mais non! Lorsque le vernis est exposé au soleil, il se transforme en un rose pâle adorable. On adore!

ACHETER ICI

Courtoisie

Parlant de vernis blanc, celui-ci est le meilleur vendeur de la marque légendaire Sally Hansen. Peu dispendieux, il sèche rapidement et tient longtemps sur l’ongle, que demander de plus!

ACHETER ICI

Courtoisie

Cette teinte de vernis fut lancée par Revlon en 1953! Presque 70 ans plus tard, elle reste leur teinte la plus populaire, tout comme le rouge à lèvres agencé qui est, lui aussi, iconique.

ACHETER ICI

Courtoisie

La marque végane SpaRitual propose des vernis à ongles non-toxiques que n’importe qui peut porter. Cette teinte neutre et adorable se prête à toutes les occasions!

ACHETER ICI

Courtoisie

Ce rouge brique est si populaire, qu’une bouteille est vendue à chaque 4 minutes. Elle fait changement du rouge classique et est magnifique sur toutes les carnations!

ACHETER ICI

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s